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    Чужой среди «своих». В квартире у Большого дома задержан лжеполицейский с пленницей

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    В Петербурге сотрудники полиции освободили девушку, которую насильно удерживали на улице Чайковского, прямо рядом со зданиями информационного центра ГУ МВД и УФСБ. В жилище силовики нашли знакомую им амуницию. Подробности стали известны «Фонтанке» 27 июля.

    Накануне утром в дежурную часть главка позвонил мужчина, который рассказал, что рядом с Большим домом на Литейном к нему подошел незнакомец и попросил о помощи. С его слов, в одной из квартир дома 16 по улице Чайковского вооруженный злодей удерживал девушку.

    Прибывший на место наряд ППСП вызвал на подмогу сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь квартиры. Внутри была обнаружена 20-летняя девушка, а с ней — 25-летний молодой человек, который только-только отбыл срок за наркотики.

    В жилище также нашлись полицейская форма и жетон сотрудника ППСП, резиновая дубинка, пистолет, наручники, девять стреляных гильз и два световых патрона. Владелец «карнавального костюма» пояснил, что покупал составляющие в различных интернет-магазинах.

    Пленница написала заявление в полицию, молодого человека доставили в отдел и поместили в камеру, предварительно составив протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее петербуржец осуждался за наркотики (трижды) и кражу.

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