Чужой среди «своих». В квартире у Большого дома задержан лжеполицейский с пленницей

В Петербурге сотрудники полиции освободили девушку, которую насильно удерживали на улице Чайковского, прямо рядом со зданиями информационного центра ГУ МВД и УФСБ. В жилище силовики нашли знакомую им амуницию. Подробности стали известны «Фонтанке» 27 июля.



Накануне утром в дежурную часть главка позвонил мужчина, который рассказал, что рядом с Большим домом на Литейном к нему подошел незнакомец и попросил о помощи. С его слов, в одной из квартир дома 16 по улице Чайковского вооруженный злодей удерживал девушку.

