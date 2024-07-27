Чужой среди «своих». В квартире у Большого дома задержан лжеполицейский с пленницей

В Петербурге сотрудники полиции освободили девушку, которую насильно удерживали на улице Чайковского, прямо рядом со зданиями информационного центра ГУ МВД и УФСБ. В жилище силовики нашли знакомую им амуницию. Подробности стали известны «Фонтанке» 27 июля.
Накануне утром в дежурную часть главка позвонил мужчина, который рассказал, что рядом с Большим домом на Литейном к нему подошел незнакомец и попросил о помощи. С его слов, в одной из квартир
Прибывший на место наряд ППСП вызвал на подмогу сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь квартиры. Внутри была обнаружена
В жилище также нашлись полицейская форма и жетон сотрудника ППСП, резиновая дубинка, пистолет, наручники, девять стреляных гильз и два световых патрона. Владелец «карнавального костюма» пояснил, что покупал составляющие в различных интернет-магазинах.
Пленница написала заявление в полицию, молодого человека доставили в отдел и поместили в камеру, предварительно составив протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее петербуржец осуждался за наркотики (трижды) и кражу.