Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» и объяснил, зачем он приезжал в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приезжал в Москву, чтобы понять позицию России по украинскому конфликту, и теперь над ним за это глумится весь Евросоюз. Об этом на Фестивале новых медиа 26 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По мнению Пескова, Орбан со своей «мирной миссией» стал эдаким «европейским смутьяном» и «анфан террибль» (несносным ребенком). «Он решил: слушайте, вот мы все говорим про урегулирование, а давайте поймем позиции сторон, хотя бы поймем позиции, а потом будем думать уже, но поймем из первоисточников», — пояснил пресс-секретарь президента мотивы Орбана.