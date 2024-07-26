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    Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» и объяснил, зачем он приезжал в Москву

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    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приезжал в Москву, чтобы понять позицию России по украинскому конфликту, и теперь над ним за это глумится весь Евросоюз. Об этом на Фестивале новых медиа 26 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По мнению Пескова, Орбан со своей «мирной миссией» стал эдаким «европейским смутьяном» и «анфан террибль» (несносным ребенком). «Он решил: слушайте, вот мы все говорим про урегулирование, а давайте поймем позиции сторон, хотя бы поймем позиции, а потом будем думать уже, но поймем из первоисточников», — пояснил пресс-секретарь президента мотивы Орбана.

    Песков подчеркнул, что премьер-министр Венгрии не заявлял, что поддерживает Россию, и, наоборот, неоднократно говорил, что не поддерживает. И напомнил, что, кроме Москвы, Орбан посетил также Киев и Китай.

    «Так за эту поездку в Москву его теперь просто... Глумятся над ним всем Евросоюзом», — сказал Песков.

    Свое «мирное турне» Орбан совершил в первой половине июля. Сначала побывал в Киеве, затем приехал в Москву, где около трёх часов вел переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. После он нанес визит председателю КНР Си Цзиньпину в Пекине, а оттуда отправился в США. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что после этого турне от провоенных европейских политиков поступали угрозы бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, игнорированием, но Венгрию это не остановит.

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    Дмитрий ПесковВиктор Орбан
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