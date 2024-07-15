Орбан отправил лидерам ЕС предложения об урегулировании украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своей миссии в Россию, на Украину и в США. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 15 июля помощник премьера.
«Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии», — сказал советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet.
Он добавил: «Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса».
План Орбана, по словам его советника, «находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза», в документе есть «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» действий.
В июле Орбан совершил несколько поездок — «мирное турне». Сначала в Киев, затем в Москву. 5 июля Орбан и президент РФ Путин около трёх часов вели переговоры в Кремле, подробности читайте на «Фонтанке». 8 июля Орбан нанес визит председателю КНР Си Цзиньпину в Пекине. Оттуда отправился в США.