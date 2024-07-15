    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, зап

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.74eur95.76

    Орбан отправил лидерам ЕС предложения об урегулировании украинского конфликта

    2091
    3 комментария

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своей миссии в Россию, на Украину и в США. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 15 июля помощник премьера.

    «Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии», — сказал советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet.

    Он добавил: «Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса».

    План Орбана, по словам его советника, «находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза», в документе есть «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» действий.

    В июле Орбан совершил несколько поездок — «мирное турне». Сначала в Киев, затем в Москву. 5 июля Орбан и президент РФ Путин около трёх часов вели переговоры в Кремле, подробности читайте на «Фонтанке». 8 июля Орбан нанес визит председателю КНР Си Цзиньпину в Пекине. Оттуда отправился в США.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Виктор ОрбанПереговорыКонфликт на Украине
    ЛАЙК3
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Yksy15 Июл 2024 в 12:14
    Ага, не для того их роза цвела
    +0−1
    28089653015 Июл 2024 в 12:07
    Отрабатывает.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close