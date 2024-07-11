Bloomberg: Орбан поедет к Трампу

Бывший президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретятся 11 июля во Флориде — меньше чем через неделю после встречи Орбана с президентом РФ Путиным в Москве. Об этом сообщает 10 июля Bloomberg со ссылкой на свои источники.



«Визит, вероятно, усилит опасения, что венгерский лидер выступает в качестве посредника между Путиным и Трампом», — отмечается в публикации.



По данным издания, Орбан отправится в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне, где его визит в Москву стал центральной темой обсуждения. По данным источника, встреча будет носить неформальный характер. Орбан уже посещал Мар-а-Лаго в марте. Тогда Трамп устроил ему экскурсию по резиденции и ужин.

