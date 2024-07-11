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    Bloomberg: Орбан поедет к Трампу

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    14 комментариев

    Бывший президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретятся 11 июля во Флориде — меньше чем через неделю после встречи Орбана с президентом РФ Путиным в Москве. Об этом сообщает 10 июля Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    «Визит, вероятно, усилит опасения, что венгерский лидер выступает в качестве посредника между Путиным и Трампом», — отмечается в публикации.

    По данным издания, Орбан отправится в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне, где его визит в Москву стал центральной темой обсуждения. По данным источника, встреча будет носить неформальный характер. Орбан уже посещал Мар-а-Лаго в марте. Тогда Трамп устроил ему экскурсию по резиденции и ужин.

    8 июля Орбан нанес визит председателю КНР Си Цзиньпину в Пекине. 1 июля Венгрия стала председателем Европейского союза. Чиновники ЕС раскритиковали поездки Орбана, утверждая, что они могут подорвать позиции блока по глобальным вопросам. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан, «когда приехал в Москву, ясно дал понять, что он не едет туда от имени НАТО». «Разные союзники по НАТО взаимодействуют с Москвой по-разному», — добавил он.

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    Виктор ОрбанДональд ТрампПереговоры
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    Комментарии 14

    Artimenga11 Июл 2024 в 09:21
    У США уже выработался инстинкт по слабоумным европейцам - их можно и нужно грабить пока они типа не воют с Россией, они даже ни чего не скажут, а радостно будут хлопать и отдавать деньги. Газ в США 80- 100 за 1000 кубов , в Европах 340- 360$. CША ещё в Европу экспортирует "правильную" нефть 2 млн баррелей ежедневно. А еще они должны покупать преимущественно американское вооружение закладывая на это по 2% ВВП. США уже высосали из ЕС триллионы долларов в свою экономику за время СВО. Вот это и есть так называемый план. На кону триллионы денег ЕС.
    +0−0
    azatoth11 Июл 2024 в 09:01
    Украинцам которые в городах живут лучше бы в места скопления людей не ходить в ходе такого визита и пару недель после.
    +0−2
    Snow*11 Июл 2024 в 09:00
    Это были странные и смешные в наше время люди.
    Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах канотье. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей Панамской соломы. И уже, конечно, все были в пожелтевших крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи. Здесь, у столовой 68, где раньше помещалось прославленное кафе "Флорида", собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска: маклеры, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера.
    Когда-то они собирались здесь для совершения сделок. Сейчас же их тянули сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую "Правду", — местную прессу они не уважали, — и все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом.
    +1−0
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