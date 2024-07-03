«Не очень понравилось». Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение прекращения огня

Предложение о прекращении огня для начала подготовки мирных переговоров с Россией «не очень понравилось» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 2 июля в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам своей встречи с Зеленским.



По словам Орбана, президент Украины не поддержал идею прекращения огня. «У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — приводит слова Орбана ТАСС. Зеленский, добавил премьер-министр Венгрии, указал «на неудачный опыт в прошлом с прекращением огня, которое шло не на пользу Украине».

