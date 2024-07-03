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    «Не очень понравилось». Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение прекращения огня

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    Предложение о прекращении огня для начала подготовки мирных переговоров с Россией «не очень понравилось» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 2 июля в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам своей встречи с Зеленским.

    По словам Орбана, президент Украины не поддержал идею прекращения огня. «У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — приводит слова Орбана ТАСС. Зеленский, добавил премьер-министр Венгрии, указал «на неудачный опыт в прошлом с прекращением огня, которое шло не на пользу Украине».

    Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, комментируя итоги встречи Зеленского и Орбана в Варшаве, заявил, что президент Украины выслушал предложение премьер-министра Венгрии о прекращении огня, но позиция Киева заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии саммитов мира.

    В мае 2024 года Венгрия заблокировала принятие резолюции Совета Европы по Украине.

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