Глава МИД Венгрии высказался о налаживании коммуникаций с Москвой, угрозах в ЕС, покушении на Трампа

Второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине может пройти уже в этом году, и на ней должна быть представлена Россия. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости, фрагменты которого агентство публикует
«Очевидно, что если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным», — отметил политик.
Первый раунд прошел в швейцарском Бюргенштоке
«Я верю, что если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны», — сказал Сийярто РИА на полях ООН.
Комментируя подход к взаимодействию с Москвой, он сообщил, что Будапешт призывает ЕС открыть каналы коммуникаций с Москвой, сохраняя при этом контакт с Киевом.
«Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне», — отметил Сийярто.
Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы способствовать политическому урегулированию ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел Китая
Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии ответил на вопрос, получало ли венгерское председательство в ЕС реальные угрозы от руководства Евросоюза после мирной миссии венгерского премьера Виктора Орбана.
«Все провоенные политики Европы выскочили сразу же после начала этой мирной миссии», — рассказал Сийярто.
Поступали угрозы бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, игнорированием. Однако это не остановит Венгрию в продолжении мирной миссии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает Дональда Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине, и Венгрия «скрестила пальцы» за Трампа на предстоящих выборах в США: при нем отношения Вашингтона и Будапешта были на высоте.
«Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение», — заявил Сийярто.
Покушение на Трампа он рассматривает в ряду нападений на политиков, выступающих за мир.
«Вы знаете, уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир и являются патриотами», — сказал венгерский министр.
«Это безумный мир, где могут происходить подобные вещи», — отметил он.