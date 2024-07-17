Глава МИД Венгрии высказался о налаживании коммуникаций с Москвой, угрозах в ЕС, покушении на Трампа

Второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине может пройти уже в этом году, и на ней должна быть представлена Россия. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости, фрагменты которого агентство публикует 17 июля . «Очевидно, что если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным», — отметил политик. Первый раунд прошел в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня . В Кремле заявляли, что искать пути выхода из ситуации без участия РФ бесперспективно.



«Я верю, что если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны», — сказал Сийярто РИА на полях ООН.

Комментируя подход к взаимодействию с Москвой, он сообщил, что Будапешт призывает ЕС открыть каналы коммуникаций с Москвой, сохраняя при этом контакт с Киевом.



«Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне», — отметил Сийярто.



Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы способствовать политическому урегулированию ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с Сийярто.

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии ответил на вопрос, получало ли венгерское председательство в ЕС реальные угрозы от руководства Евросоюза после мирной миссии венгерского премьера Виктора Орбана.

«Все провоенные политики Европы выскочили сразу же после начала этой мирной миссии», — рассказал Сийярто.



Поступали угрозы бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, игнорированием. Однако это не остановит Венгрию в продолжении мирной миссии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает Дональда Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине, и Венгрия «скрестила пальцы» за Трампа на предстоящих выборах в США: при нем отношения Вашингтона и Будапешта были на высоте.

«Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение», — заявил Сийярто.



Покушение на Трампа он рассматривает в ряду нападений на политиков, выступающих за мир.

«Вы знаете, уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир и являются патриотами», — сказал венгерский министр.

