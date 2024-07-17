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    Глава МИД Венгрии высказался о налаживании коммуникаций с Москвой, угрозах в ЕС, покушении на Трампа

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    3 комментария

    Второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине может пройти уже в этом году, и на ней должна быть представлена Россия. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости, фрагменты которого агентство публикует 17 июля.

    «Очевидно, что если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным», — отметил политик.

    Первый раунд прошел в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. В Кремле заявляли, что искать пути выхода из ситуации без участия РФ бесперспективно.

    «Я верю, что если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны», — сказал Сийярто РИА на полях ООН.

    Комментируя подход к взаимодействию с Москвой, он сообщил, что Будапешт призывает ЕС открыть каналы коммуникаций с Москвой, сохраняя при этом контакт с Киевом.

    «Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне», — отметил Сийярто.

    Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы способствовать политическому урегулированию ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с Сийярто.

    Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии ответил на вопрос, получало ли венгерское председательство в ЕС реальные угрозы от руководства Евросоюза после мирной миссии венгерского премьера Виктора Орбана.

    «Все провоенные политики Европы выскочили сразу же после начала этой мирной миссии», — рассказал Сийярто.

    Поступали угрозы бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, игнорированием. Однако это не остановит Венгрию в продолжении мирной миссии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает Дональда Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине, и Венгрия «скрестила пальцы» за Трампа на предстоящих выборах в США: при нем отношения Вашингтона и Будапешта были на высоте.

    «Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение», — заявил Сийярто.

    Покушение на Трампа он рассматривает в ряду нападений на политиков, выступающих за мир.

    «Вы знаете, уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир и являются патриотами», — сказал венгерский министр.

    «Это безумный мир, где могут происходить подобные вещи», — отметил он.

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    ВенгрияВиктор ОрбанПереговоры
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    Комментарии 3

    AndrewBarsik17 Июл 2024 в 10:50
    Для того, чтобы создать у читателей объективную картину, неплохо было бы опубликовать также - что высказывают по этим же вопросам Главы МИД Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов, Хорватии и Люксембурга.
    +4−0
    Кот Ученый17 Июл 2024 в 10:49
    А тем временем в Германии....:
    Жителей Германии будут штрафовать за «неправильное» обращение к трансгендерам, такой проступок может «стоить» до десяти тысяч евро, пишет газета Die Welt со ссылкой на документ.
    В Германии с 1 августа вступает в силу «Закон о самоопределении», согласно которому любой человек по собственному желанию может изменить свой пол и имя, пройдя процедуру регистрации
    Так называемый «мисгендеринг» (применение в отношении человека местоимений, не соответствующих тому, как он себя определяет.) может грозить штрафами в размере до десяти тысяч евро.
    +1−2
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