Трамп высказался о последствиях пережитого покушения

Бывший президент США и бизнесмен Дональд Трамп высказался о последствиях пережитого им покушения на выступлении в Пенсильвании. Политик заявил, что ситуация, в которой снайпер едва не прострелил ему голову, оказала на него влияние.



«Мне не нравится думать об этом, но, да, я считаю, это оказало влияние», — поделился Трамп в интервью телеканалу ABC News, пишет 16 июля РБК.

Напомним, что 13 июля Дональд Трамп получил ранения во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После выстрелов он схватился за ухо, его увели с кровью на лице. Человек, стрелявший в Дональда Трампа, убит. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который являлся членом республиканской партии. Кроме того, при покушении погиб бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре. 50-летний мужчина пытался защитить свою семью, когда прозвучали выстрелы.