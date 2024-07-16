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    Трамп высказался о последствиях пережитого покушения

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    7 комментариев

    Бывший президент США и бизнесмен Дональд Трамп высказался о последствиях пережитого им покушения на выступлении в Пенсильвании. Политик заявил, что ситуация, в которой снайпер едва не прострелил ему голову, оказала на него влияние.

    «Мне не нравится думать об этом, но, да, я считаю, это оказало влияние», — поделился Трамп в интервью телеканалу ABC News, пишет 16 июля РБК.

    Напомним, что 13 июля Дональд Трамп получил ранения во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После выстрелов он схватился за ухо, его увели с кровью на лице. Человек, стрелявший в Дональда Трампа, убит. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который являлся членом республиканской партии. Кроме того, при покушении погиб бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре. 50-летний мужчина пытался защитить свою семью, когда прозвучали выстрелы.

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    Дональд ТрампПокушение
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    Комментарии 7

    rozhkova.ntalya16 Июл 2024 в 18:09
    Мой муж всегда задается риторическим вопросом в таких ситуациях: ЗАЧЕМ ЕМУ ВСЁ ЭТО В ЕГО ВОЗРАСТЕ???
    +0−0
    DEMOMON16 Июл 2024 в 17:39
    Что влияние, куда влияние, зачем влияние?.. Ничего не понял.
    +1−1
    Эд Хэммет16 Июл 2024 в 17:25
    Явное последствие - выборы можно не проводить. Результат их известен заранее.
    +1−0
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