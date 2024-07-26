Композитор Филип Гласс обратился к Севастопольскому театру оперы и балета из-за пиратства

Всемирно известный композитор Филип Гласс — классик минимализма, автор опер и симфоний, чья музыка звучит во множестве спектаклей и фильмов, от «Шоу Трумана» и «Часов» до «Левиафана» и «Фантастической четверки», — обратился в «Твиттере» к Севастопольскому театру оперы и балета.
В своем письме он обвинил театр в пиратстве.
«Я узнал, что балет под названием «Грозовой перевал», в котором звучит моя музыка и для продвижения которого используется мое имя, на следующей неделе будет представлен публике в Севастополе, — написал он. — Никакого разрешения использовать мою музыку в балете или мое имя в рекламе я не давал. Их использование без моего разрешения — нарушение Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, которую Россия подписывала. Это пиратство».
Композитор признает, что в курсе обстоятельств, которые вряд ли ему позволят отстоять свои права, однако считает нужным донести свой протест.
Премьера балета «Грозовой перевал» по роману Эмилии Бронте с музыкой Филипа Гласса и хореографией британского хореографа Джоны Пол Кука действительно значится в афише театра на 29 и 30 июля. Спектакль, запланированный на сцене Дворца культуры рыбаков, должен открывать VIII Фестиваль оперы и балета. Среди исполнителей ведущих партий — Сергей Полунин, который также является директором театра. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик — Артём Абашев.
Один из самых влиятельных композиторов времени, Филип Гласс родился в Балтиморе, в семье эмигрантов из Литвы и Белоруссии. Сейчас ему 87 лет