    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 30

    1 м/с, с-в

    759мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.41eur93.17

    Театры

    Композитор Филип Гласс обратился к Севастопольскому театру оперы и балета из-за пиратства

    3188
    7 комментариев

    Всемирно известный композитор Филип Гласс — классик минимализма, автор опер и симфоний, чья музыка звучит во множестве спектаклей и фильмов, от «Шоу Трумана» и «Часов» до «Левиафана» и «Фантастической четверки», — обратился в «Твиттере» к Севастопольскому театру оперы и балета.

    В своем письме он обвинил театр в пиратстве.

    «Я узнал, что балет под названием «Грозовой перевал», в котором звучит моя музыка и для продвижения которого используется мое имя, на следующей неделе будет представлен публике в Севастополе, — написал он. — Никакого разрешения использовать мою музыку в балете или мое имя в рекламе я не давал. Их использование без моего разрешения — нарушение Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, которую Россия подписывала. Это пиратство».

    Композитор признает, что в курсе обстоятельств, которые вряд ли ему позволят отстоять свои права, однако считает нужным донести свой протест.

    Премьера балета «Грозовой перевал» по роману Эмилии Бронте с музыкой Филипа Гласса и хореографией британского хореографа Джоны Пол Кука действительно значится в афише театра на 29 и 30 июля. Спектакль, запланированный на сцене Дворца культуры рыбаков, должен открывать VIII Фестиваль оперы и балета. Среди исполнителей ведущих партий — Сергей Полунин, который также является директором театра. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик — Артём Абашев.

    Один из самых влиятельных композиторов времени, Филип Гласс родился в Балтиморе, в семье эмигрантов из Литвы и Белоруссии. Сейчас ему 87 лет

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    Театр
    ЛАЙК8
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    28251789726 Июл 2024 в 14:47
    это трофей
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close