Композитор Филип Гласс обратился к Севастопольскому театру оперы и балета из-за пиратства

Всемирно известный композитор Филип Гласс — классик минимализма, автор опер и симфоний, чья музыка звучит во множестве спектаклей и фильмов, от «Шоу Трумана» и «Часов» до «Левиафана» и «Фантастической четверки», — обратился в «Твиттере» к Севастопольскому театру оперы и балета.



В своем письме он обвинил театр в пиратстве.



«Я узнал, что балет под названием «Грозовой перевал», в котором звучит моя музыка и для продвижения которого используется мое имя, на следующей неделе будет представлен публике в Севастополе, — написал он. — Никакого разрешения использовать мою музыку в балете или мое имя в рекламе я не давал. Их использование без моего разрешения — нарушение Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, которую Россия подписывала. Это пиратство».

