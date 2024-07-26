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    «Крабовый король» Олег Кан накопил долги на 336 миллиардов рублей

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    Рыбопромышленник и «крабовый король» Олег Кан накопил долги на 336 миллиардов рублей. Об этом 26 июля сообщает РБК со ссылкой на базу судебных приставов.

    «Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание ущерба в порядке регресса по результатам рассмотрения гражданского дела по иску прокурора 336 886 514 057,84 руб.», — следует из базы.

    РИА Новости уточняют, что судебные приставы хотят взыскать эту сумму.

    В марте рыбопромышленника Олега Кана, которого называют дальневосточным «крабовым королем», объявили в розыск по делу об убийстве и контрабанде на 2,6 млрд рублей, однако адвокаты попросили закрыть дело, заявив, что он якобы скончался. В апреле Приморский краевой суд заочно приговорил Олега Кана к 17 годам за организацию убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке. В декабре 2018 года Кан, по данным СМИ, покинул Россию после обысков в своем окружении.

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