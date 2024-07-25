За попыткой поджога военкомата на Сизова увидели теракт. Обманутого мошенниками пенсионера ждут психиатры

Месяц в психиатрическом стационаре проведёт обманутый мошенниками пенсионер, которого голос в трубке привёл к военкомату на проспекте Сизова в Петербурге. Ему вменяют совершение теракта.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 25 июля, Приморский райсуд в закрытом режиме рассмотрел ходатайство следствия о помещении Василия Гоголева в стационар для производства психиатрической экспертизы. Оно удовлетворено.

Гоголева определили к медикам на 30 суток.

Его поход к военкомату квалифицирован по статье о теракте. Обвинение не предъявлено.