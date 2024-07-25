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    За попыткой поджога военкомата на Сизова увидели теракт. Обманутого мошенниками пенсионера ждут психиатры

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    Месяц в психиатрическом стационаре проведёт обманутый мошенниками пенсионер, которого голос в трубке привёл к военкомату на проспекте Сизова в Петербурге. Ему вменяют совершение теракта.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 25 июля, Приморский райсуд в закрытом режиме рассмотрел ходатайство следствия о помещении Василия Гоголева в стационар для производства психиатрической экспертизы. Оно удовлетворено.

    Гоголева определили к медикам на 30 суток.

    Его поход к военкомату квалифицирован по статье о теракте. Обвинение не предъявлено.

    «Фонтанка» показывала, как мужчина поджёг и бросил бутылку на крыльцо комиссариата на проспекте Сизова 19 июля. Пожара не случилось. Задержан был 76-летний пенсионер. В отделе он рассказал, что живёт одиноко. К военкомату его привели телефонные инструкции и обещания вернуть 350 тысяч рублей, которые ранее у мужчины вытянули мошенники.

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