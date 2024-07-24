Украинский коптер 24 июля атаковал комбайны, работавшие на уборке урожая в Курской области. Ранены трое земледельцев.



Так описал происшествие в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его сведениям, инцидент произошел недалеко от села Волфино Глушковского района. Характер ранений пострадавших не уточняется, но всех их пришлось госпитализировать в Глушковскую районную больницу.

«Повреждения получила уборочная техника», — добавил Смирнов.

Накануне один человек погиб, а четверо были госпитализированы в результате атаки вооруженных сил Украины на порт Кавказ в Краснодарском крае.