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    Коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны в Курской области. Ранены трое земледельцев

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    Украинский коптер 24 июля атаковал комбайны, работавшие на уборке урожая в Курской области. Ранены трое земледельцев.

    Так описал происшествие в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

    По его сведениям, инцидент произошел недалеко от села Волфино Глушковского района. Характер ранений пострадавших не уточняется, но всех их пришлось госпитализировать в Глушковскую районную больницу.

    «Повреждения получила уборочная техника», — добавил Смирнов.

    Накануне один человек погиб, а четверо были госпитализированы в результате атаки вооруженных сил Украины на порт Кавказ в Краснодарском крае.

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