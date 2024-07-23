Четверо госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на порт Кавказ

Четыре человека были госпитализированы в результате атаки Вооруженных сил Украины на порт Кавказ в Краснодарском крае. Об этом в 15:56 23 июля сообщил Оперативный штаб региона.



По сведениям оперштаба, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Представители штаба также напомнили, что в результате утренней атаки погиб человек.

За минувшую ночь над территорией Крыма и акваторией Черного моря уничтожили 21 беспилотник. Из них 15 беспилотников пытались атаковать Северную сторону Севастополя и Фиолент.

