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    Четверо госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на порт Кавказ

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    Четыре человека были госпитализированы в результате атаки Вооруженных сил Украины на порт Кавказ в Краснодарском крае. Об этом в 15:56 23 июля сообщил Оперативный штаб региона.

    По сведениям оперштаба, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Представители штаба также напомнили, что в результате утренней атаки погиб человек.

    За минувшую ночь над территорией Крыма и акваторией Черного моря уничтожили 21 беспилотник. Из них 15 беспилотников пытались атаковать Северную сторону Севастополя и Фиолент.

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