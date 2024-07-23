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    Беспилотник атаковал паром в порту «Кавказ». Есть погибший и пострадавшие

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    Украинский беспилотник атаковал паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае утром 23 июля. Есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    В результате атаки возникло локальное возгорание, на месте работают экстренные службы. Среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие, один человек погиб. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Кондратьев.

    В оперативных службах Кубани агентству ТАСС сообщили, что жертвой атаки стал один человек, пять человек получили ранения.

    Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над территорией Крыма и акваторией Черного моря уничтожили 21 беспилотник. Из них 15 беспилотников пытались атаковать Северную сторону Севастополя и Фиолент.

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