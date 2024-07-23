Беспилотник атаковал паром в порту «Кавказ». Есть погибший и пострадавшие

Украинский беспилотник атаковал паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае утром 23 июля . Есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.



В результате атаки возникло локальное возгорание, на месте работают экстренные службы. Среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие, один человек погиб. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Кондратьев.



В оперативных службах Кубани агентству ТАСС сообщили, что жертвой атаки стал один человек, пять человек получили ранения.