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    Фиолент и Северную сторону Севастополя за ночь атаковали 15 беспилотников

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    Атаку украинских беспилотников отразили силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Севастополе. Об этом 23 июля сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

    Пятнадцать аппаратов уничтожили в районе Северной стороны и Фиолента. Осколки одного БПЛА разбили стекло в грузовике. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки, добавил губернатор.

    По данным Минобороны РФ, над территорией Крыма и акваторией Черного моря за минувшую ночь уничтожили 21 беспилотник. По два дрона перехватили над Брянской и Белгородской областями.

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