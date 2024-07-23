Фиолент и Северную сторону Севастополя за ночь атаковали 15 беспилотников

Атаку украинских беспилотников отразили силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Севастополе. Об этом 23 июля сообщает губернатор города Михаил Развожаев.



Пятнадцать аппаратов уничтожили в районе Северной стороны и Фиолента. Осколки одного БПЛА разбили стекло в грузовике. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки, добавил губернатор.



По данным Минобороны РФ, над территорией Крыма и акваторией Черного моря за минувшую ночь уничтожили 21 беспилотник. По два дрона перехватили над Брянской и Белгородской областями.

