Третий энергоблок Ростовской АЭС включен в сеть. Второй отключен для капитального ремонта

Ростовская атомная электростанция 24 июля отключила от сети энергоблок 2 для проведения планового капитального ремонта с элементами модернизации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление коммуникаций АЭС.
Подчеркивается, что отключение второго энергоблока произошло «в соответствии с поданной ранее и согласованной заявкой».
Накануне в работу был введен третий энергоблок, планово-предупредительный ремонт которого начался 22 июня и был завершен «с опережением установленного срока на 1,5 суток». В настоящее время в штатном режиме работают энергоблоки 1, 3 и 4 Ростовской АЭС.
Второй энергоблок ожидает капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования реакторной установки, капремонт цилиндра высокого давления турбоагрегата, капремонт генератора с выводом ротора и ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности. Ремонтная кампания завершится в феврале 2025 года ремонтными работами с первым энергоблоком.
Проблемы с электроснабжением на юге России начались 16 июля, когда на Ростовской АЭС из-за сбоя отключили энергоблок. Это ощутили семь регионов страны: от Севастополя до Дагестана. Блок починили на следующий день, но ограничения остались из-за сложностей с распределением электроэнергии.