Третий энергоблок Ростовской АЭС включен в сеть. Второй отключен для капитального ремонта

Ростовская атомная электростанция 24 июля отключила от сети энергоблок 2 для проведения планового капитального ремонта с элементами модернизации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление коммуникаций АЭС.

Подчеркивается, что отключение второго энергоблока произошло «в соответствии с поданной ранее и согласованной заявкой».

Накануне в работу был введен третий энергоблок, планово-предупредительный ремонт которого начался 22 июня и был завершен «с опережением установленного срока на 1,5 суток». В настоящее время в штатном режиме работают энергоблоки 1, 3 и 4 Ростовской АЭС.