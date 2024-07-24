    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    1 м/с, ю-в

    760мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur95.46

    Третий энергоблок Ростовской АЭС включен в сеть. Второй отключен для капитального ремонта

    297
    обсудить

    Ростовская атомная электростанция 24 июля отключила от сети энергоблок 2 для проведения планового капитального ремонта с элементами модернизации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление коммуникаций АЭС.

    Подчеркивается, что отключение второго энергоблока произошло «в соответствии с поданной ранее и согласованной заявкой».

    Накануне в работу был введен третий энергоблок, планово-предупредительный ремонт которого начался 22 июня и был завершен «с опережением установленного срока на 1,5 суток». В настоящее время в штатном режиме работают энергоблоки 1, 3 и 4 Ростовской АЭС.

    Второй энергоблок ожидает капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования реакторной установки, капремонт цилиндра высокого давления турбоагрегата, капремонт генератора с выводом ротора и ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности. Ремонтная кампания завершится в феврале 2025 года ремонтными работами с первым энергоблоком.

    Проблемы с электроснабжением на юге России начались 16 июля, когда на Ростовской АЭС из-за сбоя отключили энергоблок. Это ощутили семь регионов страны: от Севастополя до Дагестана. Блок починили на следующий день, но ограничения остались из-за сложностей с распределением электроэнергии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ростовская АЭСЭнергоблокКапитальный ремонт
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close