В Нефтекамске компания устроила цирковому верблюду тайную прогулку. Полиция начала проверку

В Башкирии полиция начала проверку после видео с уведённым цирковым верблюдом в Нефтекамске. После прогулки животное вернули, сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС 23 июля.
Судя по кадрам в Сети, верблюд спокойно ел траву и гулял в сопровождении компании молодых людей то по тротуару, то по пустой проезжей части. Необычная прогулка состоялась в ночное время.
Как сообщили в МВД, после подростки вернули животное на территорию цирка.
«Ведется проверка. Подростки пока в розыске», — говорится в сообщении.