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    В Нефтекамске компания устроила цирковому верблюду тайную прогулку. Полиция начала проверку

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    В Башкирии полиция начала проверку после видео с уведённым цирковым верблюдом в Нефтекамске. После прогулки животное вернули, сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС 23 июля.

    Судя по кадрам в Сети, верблюд спокойно ел траву и гулял в сопровождении компании молодых людей то по тротуару, то по пустой проезжей части. Необычная прогулка состоялась в ночное время.

    ПОДСЛУШАНО | НЕФТЕКАМСК

    Как сообщили в МВД, после подростки вернули животное на территорию цирка.

    «Ведется проверка. Подростки пока в розыске», — говорится в сообщении.

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    НефтекамскВерблюдПроверка
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