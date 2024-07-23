Выплаты участникам СВО запретят взыскивать за долги

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о запрете взыскивать выплаты участникам СВО за долги при банкротстве. Об этом 23 июля сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Документ вносит поправки в Федеральный закон «О несостоятельности». Они призваны защитить денежные выплаты гражданам за участие в боевых действиях, контртеррористических операциях и боевых заданиях, в том числе за пределами России, от списания по долгам при признании банкротом.

Сейчас, когда арбитражный суд вводит в отношении гражданина процедуру реализации имущества при банкротстве, денежные выплаты тоже включаются в конкурсную массу и идут на расчеты с кредиторами, за исключением суммы прожиточного минимума. Поправки же предусматривают, что боевые выплаты не будут включать в конкурсную массу.