    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, вос

    762мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.78eur95.76

    Выплаты участникам СВО запретят взыскивать за долги

    736
    4 комментария

    Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о запрете взыскивать выплаты участникам СВО за долги при банкротстве. Об этом 23 июля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

    Документ вносит поправки в Федеральный закон «О несостоятельности». Они призваны защитить денежные выплаты гражданам за участие в боевых действиях, контртеррористических операциях и боевых заданиях, в том числе за пределами России, от списания по долгам при признании банкротом.

    Сейчас, когда арбитражный суд вводит в отношении гражданина процедуру реализации имущества при банкротстве, денежные выплаты тоже включаются в конкурсную массу и идут на расчеты с кредиторами, за исключением суммы прожиточного минимума. Поправки же предусматривают, что боевые выплаты не будут включать в конкурсную массу.

    «В настоящее время уже действует ряд исключений: нельзя забрать у человека единственное жилье, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты и другое. Будет справедливо распространить эту норму на выплаты участникам СВО и других военных операций», — заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Закон после всех одобрений и подписаний должен будет вступить в силу со дня опубликования.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГосдумаВыплаты участникам СВОБанкротство
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close