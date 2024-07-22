Дорожники показали, как возводят мост через Охту в створе Пискаревского проспекта

Под Петербургом в Ленинградской области активно строят обход Мурино в створе Пискаревского проспекта. С одного конца возводят мост через Охту, с другого — развязку с Токсовским шоссе.

Как идет строительство моста через Охту на будущем обходе Мурино, показал 22 июля дорожный комитет Ленобласти. Сейчас для 150-метрового сооружения готовят шесть опор, на стройке работают краны и экскаваторы, установлен защитный шпунт по берегу Охты. Переправа будет четырехполосной. Сваи под нее начали забивать еще минувшей осенью.