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    Дорожники показали, как возводят мост через Охту в створе Пискаревского проспекта

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    4 комментария

    Dorogi_lo

    Под Петербургом в Ленинградской области активно строят обход Мурино в створе Пискаревского проспекта. С одного конца возводят мост через Охту, с другого — развязку с Токсовским шоссе.

    Как идет строительство моста через Охту на будущем обходе Мурино, показал 22 июля дорожный комитет Ленобласти. Сейчас для 150-метрового сооружения готовят шесть опор, на стройке работают краны и экскаваторы, установлен защитный шпунт по берегу Охты. Переправа будет четырехполосной. Сваи под нее начали забивать еще минувшей осенью.

    На другом конце обхода, где новая дорога встретится с Токсовским шоссе неподалеку от Кузьмолово, строят развязку. Сейчас там укрепляют насыпь и чистят Капральев ручей, который пересекает почти всю восточную часть Мурино.

    Новая дорога напрямую подключит Мурино к Пискаревскому проспекту и должна будет облегчить выезд из восточной части Мурино и Нового Девяткино. Завершить строительство планируется в 2026 году. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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    Ленинградская областьСтроительство дорог
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