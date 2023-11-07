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    Продолжение Пискаревского в область дошло до Охты. Дорожники вбивают сваи под мост

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    Dorogi_lo

    Дорожный комитет Ленобласти показал, как идет одна из самых ожидаемых дорожных строек региона — продолжение Пискаревского проспекта из Петербурга во Всеволожский район. Его также называют дублером Токсовского шоссе и обходом Мурино справа.

    В настоящее время строители делают основание дороги — «подушку» из песка и щебня, на которую после уложат асфальт, рассказали 7 ноября в комитете. В начале года в этом месте еще было болото. Одним концом стройка уперлась в реку Охта. Сейчас дорожники забивают сваи под опоры моста, который возведут, чтобы ее перешагнуть. Мост будет четырехполосным, его длина составит почти 150 метров.

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    Протяженность областной части новой дороги составит чуть более 6 километров. Она продолжит Пискарёвский проспект до Токсовского шоссе за Кузьмолово и должна будет убрать пробки после тоннеля под КАД и облегчить выезд из восточной части Мурино и Нового Девяткино. Стройка ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершить ее планируют до конца 2026 года.

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