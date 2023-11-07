Продолжение Пискаревского в область дошло до Охты. Дорожники вбивают сваи под мост

Дорожный комитет Ленобласти показал, как идет одна из самых ожидаемых дорожных строек региона — продолжение Пискаревского проспекта из Петербурга во Всеволожский район. Его также называют дублером Токсовского шоссе и обходом Мурино справа.
В настоящее время строители делают основание дороги — «подушку» из песка и щебня, на которую после уложат асфальт, рассказали 7 ноября в комитете. В начале года в этом месте еще было болото. Одним концом стройка уперлась в реку Охта. Сейчас дорожники забивают сваи под опоры моста, который возведут, чтобы ее перешагнуть. Мост будет четырехполосным, его длина составит почти 150 метров.
Протяженность областной части новой дороги составит чуть более 6 километров. Она продолжит Пискарёвский проспект до Токсовского шоссе за Кузьмолово и должна будет убрать пробки после тоннеля под КАД и облегчить выезд из восточной части Мурино и Нового Девяткино. Стройка ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершить ее планируют до конца 2026 года.