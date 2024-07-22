Как не простудиться под кондиционером? Важные правила его использования

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Какие заболевания могут возникнуть из-за неправильного использования кондиционера? Как правильно настроить аппарат и как ухаживать за ним, чтобы сохранить здоровье? Рассказывают коллеги из «Городских порталов». Чем опасен кондиционер По словам врачей, ошибки при использовании кондиционера могут привести к развитию нескольких заболеваний.

ОРВИ — От потока холодного воздуха кому-то может быть неприятно, холодно, и действительно из-за кондиционера можно простыть, — говорит врач-пульмонолог Наталья Трифанова.



Холодный воздух закономерно приводит к переохлаждению организма, и человек становится более уязвим перед инфекциями. Ангина Если разница между температурой на улице и в помещении слишком высокая, повышается риск ангины. В таком случае горло начинает реагировать на изменения в температуре, из-за чего происходит воспаление. Способствуют развитию заболевания и бактерии, которые скапливаются внутри аппарата, если его не чистить.



— Часто к нам приходят пациенты, которые говорят, что из-за кондиционера получили инфекцию, — говорит пульмонолог. — В принципе это возможно, если неправильно его использовать: на фильтре могут оседать различные микробы, бактерии, споры плесени, особенно если его долго не включали. Гайморит Пыль и бактерии, скапливающиеся в нечищенном кондиционере, при его включении быстро разлетятся по помещению. Если человек будет дышать таким воздухом, это сможет привести к воспалению слизистой оболочки пазух носа.



Это заболевание называется синусит. В некоторых случаях из-за него может развиться гайморит — воспаление верхнечелюстной придаточной пазухи носа. Аллергия Аллергия может возникнуть на пыль, которая находится в кондиционере, или на попавшую в него пыльцу растения. Как не заболеть из-за кондиционера Специалисты Роспотребнадзора советуют придерживаться следующих правил:

Важно избегать резкого перепада температур. Например, если вы вошли в помещение с улицы, где было +35, то выстраивать кондиционер сразу на +18 нельзя. Лучше понижать температуру в помещении постепенно — на 3 градуса в час. И не ниже, чем до +22, +25 градусов .



— Разница между температурой на улице и температурой, заданной кондиционером, не должна превышать 7–10 градусов , — предупредили эксперты.

Поток охлажденного воздуха не должен быть направлен на рабочее место. Важно размещать кондиционер на расстоянии не меньше двух метров от себя.

