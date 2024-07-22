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    Как не простудиться под кондиционером? Важные правила его использования

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    Фото: simpson33 / iStock
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    Какие заболевания могут возникнуть из-за неправильного использования кондиционера? Как правильно настроить аппарат и как ухаживать за ним, чтобы сохранить здоровье? Рассказывают коллеги из «Городских порталов».

    Чем опасен кондиционер

    По словам врачей, ошибки при использовании кондиционера могут привести к развитию нескольких заболеваний.

    ОРВИ

    — От потока холодного воздуха кому-то может быть неприятно, холодно, и действительно из-за кондиционера можно простыть, — говорит врач-пульмонолог Наталья Трифанова.

    Холодный воздух закономерно приводит к переохлаждению организма, и человек становится более уязвим перед инфекциями.

    Ангина

    Если разница между температурой на улице и в помещении слишком высокая, повышается риск ангины. В таком случае горло начинает реагировать на изменения в температуре, из-за чего происходит воспаление. Способствуют развитию заболевания и бактерии, которые скапливаются внутри аппарата, если его не чистить.

    — Часто к нам приходят пациенты, которые говорят, что из-за кондиционера получили инфекцию, — говорит пульмонолог. — В принципе это возможно, если неправильно его использовать: на фильтре могут оседать различные микробы, бактерии, споры плесени, особенно если его долго не включали.

    Гайморит

    Пыль и бактерии, скапливающиеся в нечищенном кондиционере, при его включении быстро разлетятся по помещению. Если человек будет дышать таким воздухом, это сможет привести к воспалению слизистой оболочки пазух носа.

    Это заболевание называется синусит. В некоторых случаях из-за него может развиться гайморит — воспаление верхнечелюстной придаточной пазухи носа.

    Аллергия

    Аллергия может возникнуть на пыль, которая находится в кондиционере, или на попавшую в него пыльцу растения.

    Как не заболеть из-за кондиционера

    Специалисты Роспотребнадзора советуют придерживаться следующих правил:

    Важно избегать резкого перепада температур. Например, если вы вошли в помещение с улицы, где было +35, то выстраивать кондиционер сразу на +18 нельзя. Лучше понижать температуру в помещении постепенно — на 3 градуса в час. И не ниже, чем до +22, +25 градусов.

    — Разница между температурой на улице и температурой, заданной кондиционером, не должна превышать 7–10 градусов, — предупредили эксперты.

    Поток охлажденного воздуха не должен быть направлен на рабочее место. Важно размещать кондиционер на расстоянии не меньше двух метров от себя.

    Необходимо регулярно чистить фильтры или менять их. Полноценную чистку, промывку и дезинфекцию кондиционеров рекомендуется делать раз в год.

    — При этом чистка и замена фильтров тонкой очистки и обслуживание внешнего блока кондиционера должны проводиться специалистами сервисного центра, — отметили в управлении.

    Фото: simpson33 / iStock

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