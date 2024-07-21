Мальчик, выпавший из окна гостиницы на Невском, скончался

В больнице Раухфуса скончался шестилетний ребенок, которого в крайне тяжелом состоянии доставили туда после падения из окна гостиницы на Невском проспекте. Об этом 21 июля стало известно «Фонтанке».

Ребенок выпал из окна пятого этажа по адресу Невский, 34 накануне вечером, мальчика доставили в медучреждение с тяжелыми травмами. Около часа дня в воскресенье врачи констатировали смерть.

Как ранее писала «Фонтанка», мальчик приехал вместе с родителями из Саудовской Аравии. Проверку по факту падения проводит Следственный комитет. В больнице остается еще одна девочка, которая выпала из окна 2-го этажа в Выборгском районе.