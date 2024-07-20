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    Финская таможня распродала велосипеды беженцев, оставленные на границе с Россией

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    Таможня Финляндии провела аукцион велосипедов, изъятых у просителей убежища, прибывших со стороны России. Один из двухколесных транспортов ушел с молотка более чем за 220 евро, сообщает 20 июля финская служба новостей Yle.

    Аукцион прошел сегодня в городе Салла (Лапландия), на торги было выставлено 190 различных велосипедов и один самокат. Многие были выкуплены за 30–60 евро.

    «Фонтанка» писала о весеннем аукционе велосипедов в Финляндии. Тогда лучшие двухколесные машины ушли за 160 евро.

    Проблемы на российско-финской границе начались осенью 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса»: «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Тогда власти Финляндии обвинили в происходящем Россию и закрыли границу. Транспортные средства должны были быть либо растаможены, либо оставлены государству.

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