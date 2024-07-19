Росавиация сообщила, что происходит в России на фоне мирового технического сбоя

На фоне глобального технического сбоя, остановившего самолеты по всему миру, Росавиация заявила, что, по данным на 11:30, воздушный транспорт России, его авиакомпании и аэропорты работают штатно, полеты выполняются по расписанию.



«Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается», - отмечается в сообщении.



Причиной глобального сбоя, как предполагается, стало обновление программного обеспечения компании CrowdStrike, работающей в сфере информационной безопасности, и его ошибка при взаимодействии с сервисами Microsoft. Из-за этого «посыпалась» работа авиации и банковской системы во многих странах, есть сложности и в других сферах.

