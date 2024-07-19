В Пулково сделали заявление на фоне сбоя в работе мировых аэропортов. 19 июля «Фонтанке» рассказали, что происходит в аэропорту Петербурга.



«Сбой зарубежных IT-систем не затронул работу аэропорта Пулково. Стабильную работу информационных систем в аэропорту обеспечивают отечественные решения, в том числе собственной разработки. Рейсы на прилёт и вылет выполняются по расписанию», — уточнили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

По всему миру в пятницу начали фиксировать глобальный технический сбой. По данным СМИ, из-за проблем со связью приостановили полеты авиакомпании и аэропорты в разных странах, есть проблемы и в других сферах, в том числе в банковской. Предположительно, сбой произошел при обновлении американской системы кибербезопасности. В петербургском аэропорту операционная деятельность ведется в основном на российских системах.