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    В Пулково сделали заявление на фоне сбоя в работе мировых аэропортов

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    В Пулково сделали заявление на фоне сбоя в работе мировых аэропортов. 19 июля «Фонтанке» рассказали, что происходит в аэропорту Петербурга.

    «Сбой зарубежных IT-систем не затронул работу аэропорта Пулково. Стабильную работу информационных систем в аэропорту обеспечивают отечественные решения, в том числе собственной разработки. Рейсы на прилёт и вылет выполняются по расписанию», — уточнили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

    По всему миру в пятницу начали фиксировать глобальный технический сбой. По данным СМИ, из-за проблем со связью приостановили полеты авиакомпании и аэропорты в разных странах, есть проблемы и в других сферах, в том числе в банковской. Предположительно, сбой произошел при обновлении американской системы кибербезопасности. В петербургском аэропорту операционная деятельность ведется в основном на российских системах.

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