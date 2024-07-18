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    Бывший заместитель Жириновского арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере

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    Бывший депутат Государственной думы, член Высшего совета партии ЛДПР и заместитель Владимира Жириновского Сергей Абельцев 18 июля был арестован Замоскворецким судом Москвы по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Об этом стало известно из материала РИА Новости.

    63-летний Абельцев был задержан сегодня, и суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по этой статье УК составляет до десяти лет лишения свободы.

    Подробности о предъявленном обвинении пока не приводятся, однако источник РИА Новости сообщает, что Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей.

    Сергей Абельцев родился в Люберцах в 1961 году. В 1991 году стал помощником Владимира Жириновского, чья партия в 1992 году получила название Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Абельцев стал членом высшего совета партии и заместителем председателя.

    Абельцев был депутатом четырех созывов Госдумы — впервые он был избран в 1993 году, в первый созыв парламент. Депутатом он перестал быть в 2011 году, однако в партии остался.

    В 2007 году лидер ЛДПР Жириновский был выдвинут Абельцевым в качестве кандидата от партии на пост президента.

    С 2011 года по апрель 2022 года, до самой смерти Жириновского, Абельцев был помощником лидера ЛДПР. С апреля 2022 года по ноябрь 2023-го он исполнял в Госдуме обязанности помощника первого замруководителя фракции ЛДПР.

    Отношения с новым главой ЛДПР Леонидом Слуцким у него не заладились.

    В 2009 году Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, вынесенный в отношении писателя и журналиста Виктора Шендеровича*, отвечавшего перед депутатом Госдумы Сергеем Абельцевым за выражение «животное йеху».

    * Включен в реестр иностранных агентов Минюста.

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