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    В Музее истории религии покажут уникальный фотоархив времён Первой мировой

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    Выставка «Первая мировая: взгляд с фронта» будет приурочена к 110-летию начала Первой мировой войны. В Атриуме музея покажут порядка пятидесяти снимков из семейного фотоархива Сергея Лебедюка, который хранится в волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта».

    Фото: предоставлено организаторами
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    Дедушкой нынешнего владельца архива был военный фотокорреспондент Павел Кардемский. Он происходил из Вятской губернии, из семьи псаломщика и сам тоже учился в семинарии. Отслужив в армии в 1909–1913 годах, на фронт Первой мировой Кардемский попал в июле 1915 года, когда его зачислили младшим офицером в 9-ю роту 40-го пехотного Колыванского полка. Павел Кардемский участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве и наступлении в июне 1917 года, отличился в боях и получил несколько наград, а ещё с Юго-Западного фронта он отправлял фотографии своей невесте Александре Ронжиной.

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    Военная фотография, хоть и появилась ещё в период Крымской войны, массовой стала именно во время Первой мировой — свой фотограф был в каждом пехотном полку. Организаторы выставки отмечают, что среди фотографий Первой мировой сравнительно мало батальных сюжетов — большая часть снимков посвящены солдатскому быту. Самыми распространёнными были групповые снимки солдат и офицеров. Вы увидите постановочные кадры в лесу, около землянок, в окружении сестёр милосердия, возле военного госпиталя. Интересны фото молебнов перед боями: в объектив фотографа попали и православные священники, и мусульмане, отмечающие Курбан-байрам.

    Часто фотографов просили сделать личные снимки, чтобы можно было отправить родным и близким свою фотографию с фронта. На выставке будет и личная фотография Павла Кардемского, которую он смонтировал из пяти изображений с разных ракурсов.

    П. И. Кардемский в звании поручика, 1916–1917
    П. И. Кардемский в звании поручика, 1916–1917Фото: предоставлено организаторами
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    Выставка «Первая мировая: взгляд с фронта» пройдёт в Атриуме Музея истории религии с 18 июля (открытие в 16:00) по 28 августа 2024 года. 12+

    Фото: предоставлено организаторами
    П. И. Кардемский в звании поручика, 1916–1917
    П. И. Кардемский в звании поручика, 1916–1917Фото: предоставлено организаторами

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