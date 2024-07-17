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    Не взошли. Петербург остался без двух мобильных садов за 130 млн

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    4 комментария

    Администрация Московского района отменила торги по созданию сада-трансформера на Московской площади. В Кронштадте подрядчика выбрать успели, но ему тоже можно не стараться.

    Решения об отмене 6 конкурсов на обустройство сада-трансформера на Московской площади опубликованы на прошлой неделе, везде — по решению заказчика. Напомним, общая стоимость составляла 54 миллиона рублей, во всех случаях работы надо было выполнить до 26 июля.

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    В администрации Московского района «Фонтанке» сообщили, что отменили конкурс по саду из-за ремонта памятника Ленину и самой площадки. Там отметили, что случилась накладка по работам и организации сада, поэтому лучше сад-трансформер разбить на уже отремонтированной площади в следующем году.

    Параллельно администрация Кронштадтского района разыграла два контракта на сад-трансформер на Якорной площади. Он был там и в прошлом году, однако теперь цена выросла, общая стоимость — порядка 74 млн. В рамках этих контрактов надо было соорудить холмы, расставить сосны, рассадить кустарники и цветы (можжевельник, осоку, розу, гортензию). Оба подряда достались компании «Коммунальная экология» Нани Закиевой с уставным капиталом 10 тысяч рублей и выручкой за прошлый год в 6 млн рублей.

    Кронштадтские контракты числятся в стадии исполнения, но, по словам собеседников «Фонтанки», исполнителям уже просигнализировали об отмене — якобы из-за проблем с поставками и сроками. Корреспондент связался с самой Нани Закиевой, она комментировать ситуацию отказалась. В администрации Кронштадтского района подтвердили отмену.

    Напомним, в этом году лихорадило и главный сад-трансформер Петербурга — на Синем мосту. После различных неурядиц прошлого года его все равно хотели разбить на прежнем месте за 100 млн. Однако зарубежный посадочный материал резко подорожал, так что в итоге выбор был сделан в пользу мелколистных лип из питомника в Белгородской области, а цена упала до 27 млн.

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    Комментарии 4

    p_vadim17 Июл 2024 в 14:53
    Какая детская отмазка «у нас произошла накладка по работам» я в детстве у мамы с папой и то интереснее отпрашивался погулять. Своровали все деньги опять!
    +0−0
    Pravda17817 Июл 2024 в 14:28
    Вобла требует средств!
    +2−0
    Mariskka17 Июл 2024 в 14:05
    Что, денежки даже на цветы нет?
    +2−0
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