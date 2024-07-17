Не взошли. Петербург остался без двух мобильных садов за 130 млн

Администрация Московского района отменила торги по созданию сада-трансформера на Московской площади. В Кронштадте подрядчика выбрать успели, но ему тоже можно не стараться.
Решения об отмене 6 конкурсов на обустройство сада-трансформера на Московской площади опубликованы на прошлой неделе, везде — по решению заказчика. Напомним, общая стоимость составляла 54 миллиона рублей, во всех случаях работы надо было выполнить до 26 июля.
В администрации Московского района «Фонтанке» сообщили, что отменили конкурс по саду из-за ремонта памятника Ленину и самой площадки. Там отметили, что случилась накладка по работам и организации сада, поэтому лучше сад-трансформер разбить на уже отремонтированной площади в следующем году.
Параллельно администрация Кронштадтского района разыграла два контракта на сад-трансформер на Якорной площади. Он был там и в прошлом году, однако теперь цена выросла, общая стоимость — порядка 74 млн. В рамках этих контрактов надо было соорудить холмы, расставить сосны, рассадить кустарники и цветы (можжевельник, осоку, розу, гортензию). Оба подряда достались компании «Коммунальная экология» Нани Закиевой с уставным капиталом 10 тысяч рублей и выручкой за прошлый год в 6 млн рублей.
Кронштадтские контракты числятся в стадии исполнения, но, по словам собеседников «Фонтанки», исполнителям уже просигнализировали об отмене — якобы из-за проблем с поставками и сроками. Корреспондент связался с самой Нани Закиевой, она комментировать ситуацию отказалась. В администрации Кронштадтского района подтвердили отмену.
Напомним, в этом году лихорадило и главный сад-трансформер Петербурга — на Синем мосту. После различных неурядиц прошлого года его все равно хотели разбить на прежнем месте за 100 млн. Однако зарубежный посадочный материал резко подорожал, так что в итоге выбор был сделан в пользу мелколистных лип из питомника в Белгородской области, а цена упала до 27 млн.