Не взошли. Петербург остался без двух мобильных садов за 130 млн

Администрация Московского района отменила торги по созданию сада-трансформера на Московской площади. В Кронштадте подрядчика выбрать успели, но ему тоже можно не стараться.



Решения об отмене 6 конкурсов на обустройство сада-трансформера на Московской площади опубликованы на прошлой неделе, везде — по решению заказчика. Напомним, общая стоимость составляла 54 миллиона рублей, во всех случаях работы надо было выполнить до 26 июля.