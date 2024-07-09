Для сада-трансформера на Московской площади ищут подрядчиков за 54 миллиона рублей

Администрация Московского района Петербурга ищет подрядчиков для организации сада-трансформера на Московской площади. На сайте госзакупок объявили шесть тендеров, общая начальная цена которых составляет 54,29 миллиона рублей — обратило внимание издание MR7. Предварительно, сад хотят организовать к 25 августа. Он будет посвящен Году семьи.



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На пространстве рядом с фонтаном на Московской площади планируют создать места для тихого отдыха, которые будут украшены рельефом наподобие природного (геопластикой) и липами в кадках. Там же появятся кустарники 14 видов (среди которых гортензия, барбарис, боярышник и чубушник), злаки и 34 разновидности цветов (в том числе душица, шалфей, василек, подсолнечник, лаванда, настурция и вербена). Подрядчики должны будут обеспечить полив и всесторонний уход за территорией. Кроме растений, в саду предусмотрены современные урны, новые светильники в природном стиле и небольшие модульные скамьи.

концепция сада-трансформера на Московской площади разработана ООО «Орион-проект СПб» концепция сада-трансформера на Московской площади разработана ООО «Орион-проект СПб» концепция сада-трансформера на Московской площади разработана ООО «Орион-проект СПб» концепция сада-трансформера на Московской площади разработана ООО «Орион-проект СПб» концепция сада-трансформера на Московской площади разработана ООО «Орион-проект СПб» концепция сада-трансформера на Московской площади разработана ООО «Орион-проект СПб» концепция сада-трансформера на Московской площади разработана ООО «Орион-проект СПб» концепция сада-трансформера на Московской площади разработана ООО «Орион-проект СПб» концепция сада-трансформера на Московской площади разработана ООО «Орион-проект СПб» концепция сада-трансформера на Московской площади разработана ООО «Орион-проект СПб» Поделиться Поделиться





«Сад-трансформер, посвященный Году семьи в России, представляет собой уникальное пространство, которое призвано отражать ценность и важность семейных ценностей. Этот сад является своеобразным символом единства, любви и поддержки, которые так важны для каждой семьи», — сказано в концепции сада, разработанной агентством архитектуры и дизайна «Орион-проект СПб».



Авторы отмечают, что сад будет меняться и преображаться во время событий и праздников, связанных с семьей.



«[Здесь] каждый сможет почувствовать тепло и уют семейного очага и провести время с близкими и любимыми людьми», — отмечают проектировщики.