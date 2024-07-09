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    Для сада-трансформера на Московской площади ищут подрядчиков за 54 миллиона рублей

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    4 комментария

    Администрация Московского района Петербурга ищет подрядчиков для организации сада-трансформера на Московской площади. На сайте госзакупок объявили шесть тендеров, общая начальная цена которых составляет 54,29 миллиона рублей — обратило внимание издание MR7. Предварительно, сад хотят организовать к 25 августа. Он будет посвящен Году семьи.

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    На пространстве рядом с фонтаном на Московской площади планируют создать места для тихого отдыха, которые будут украшены рельефом наподобие природного (геопластикой) и липами в кадках. Там же появятся кустарники 14 видов (среди которых гортензия, барбарис, боярышник и чубушник), злаки и 34 разновидности цветов (в том числе душица, шалфей, василек, подсолнечник, лаванда, настурция и вербена). Подрядчики должны будут обеспечить полив и всесторонний уход за территорией. Кроме растений, в саду предусмотрены современные урны, новые светильники в природном стиле и небольшие модульные скамьи.

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    «Сад-трансформер, посвященный Году семьи в России, представляет собой уникальное пространство, которое призвано отражать ценность и важность семейных ценностей. Этот сад является своеобразным символом единства, любви и поддержки, которые так важны для каждой семьи», — сказано в концепции сада, разработанной агентством архитектуры и дизайна «Орион-проект СПб».

    Авторы отмечают, что сад будет меняться и преображаться во время событий и праздников, связанных с семьей.

    «[Здесь] каждый сможет почувствовать тепло и уют семейного очага и провести время с близкими и любимыми людьми», — отмечают проектировщики.

    Создание сада разделили на шесть этапов, по каждому из которых объявлен аукцион. Начальная цена пяти из них почти одинакова — от 9,3 до 9,6 миллиона рублей. Шестой этап оценили в 7,2 миллиона рублей. Для всех этапов обозначен один срок завершения работ — 25 августа.

    В июне были завершены тендеры на организацию сада-трансформера на Якорной площади в Кронштадте общей стоимостью в 73,8 миллиона рублей. Срок исполнения контрактов — 31 декабря.

    А в мае уже по традиции был открыт сад-трансформер рядом с Мариинским дворцом. В этом году его стоимость составила всего 27 миллионов рублей. Подрядчика нашли со второго раза. Первый тендер с начальной ценой в 100 миллионов рублей признали несостоявшимся.

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    Сад-трансформерМосковская площадьТендерГод семьиПодрядчики
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    Комментарии 4

    Akabos09 Июл 2024 в 18:03
    А разве слово "трансформер" ещё не запретили? ВВП оно не нравится!
    +0−0
    abba191909 Июл 2024 в 17:51
    Большой пр.В.О.,прекрасный бульвар скоро останется голым без деревьев. Посмотрите ,у Андреевского собора трава выгорела,пора сажать деревья а не катки катать.
    +0−0
    28024171709 Июл 2024 в 17:45
    тендер под определенного подрядчика, очень дорого. Бесполезно это распил.
    +0−0
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