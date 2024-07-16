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    КАМАЗ снес «Ладу» в кювет на Приморском шоссе

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    «Мегаполис»

    Серьезное ДТП затрудняет движение по Приморскому шоссе на севере Петербурга вечером 16 июля. Сообщают о двух пострадавших.

    Авария произошла на участке Приморского шоссе между Лисьим Носом и КАД, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Предварительно, столкнулись грузовик КАМАЗ и легковой автомобиль LADA, после чего обе машины улетели в отбойник и опрокинулись на бок: грузовик в кювете, легковая на обочине.

    По информации «Дорожного инспектора», в результате ДТП пострадали два человека: водитель «Лады» получил тяжелые травмы, водитель грузовика — средней тяжести. Погибших в ДТП нет, пишут в группе.

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    Информация о происшествии уточняется. Затор на Приморском шоссе, по данным «Яндекс.Пробок», тянется примерно на 3 километра. Кроме аварии движение затрудняют дорожные работы у развязки с КАД.

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