КАМАЗ снес «Ладу» в кювет на Приморском шоссе

Серьезное ДТП затрудняет движение по Приморскому шоссе на севере Петербурга вечером 16 июля. Сообщают о двух пострадавших.
Авария произошла на участке Приморского шоссе между Лисьим Носом и КАД, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Предварительно, столкнулись грузовик КАМАЗ и легковой автомобиль LADA, после чего обе машины улетели в отбойник и опрокинулись на бок: грузовик в кювете, легковая на обочине.
По информации «Дорожного инспектора», в результате ДТП пострадали два человека: водитель «Лады» получил тяжелые травмы, водитель грузовика — средней тяжести. Погибших в ДТП нет, пишут в группе.
Информация о происшествии уточняется. Затор на Приморском шоссе, по данным «Яндекс.Пробок», тянется примерно на 3 километра. Кроме аварии движение затрудняют дорожные работы у развязки с КАД.