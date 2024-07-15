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    Взрослая женщина побила десятилетку в Светогорске и отобрала у него самокат

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    2 комментария

    В Выборгском районе Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее подозревают в ограблении ребенка и рукоприкладстве.

    По версии следствия, 14 июля возле скейт-площадки в Светогорске подозреваемая похитила у 10-летнего мальчика самокат, при этом несколько раз ударив ребенка, сообщает 15 июля пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти. В полицию о произошедшем сообщила мама пострадавшего, пишет 47News. Ребенка после осмотра медиками отпустили на амбулаторное лечение. Ущерб от кражи оценили в 4,5 тысячи рублей.

    Подозреваемую задержали. Ею оказалась 38-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ. В ближайшее время женщине предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

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    Комментарии 2

    triton197715 Июл 2024 в 17:00
    Была "навеселе"? Потому что иным образом объяснить внезапное желание у 38-летней завладеть "средством передвижения" у ребенка как то сложно))
    +0−1
    28240881215 Июл 2024 в 16:51
    А что же ей прикажете: у здорового мужика отнимать, что ли?
    +1−0
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