Взрослая женщина побила десятилетку в Светогорске и отобрала у него самокат

В Выборгском районе Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее подозревают в ограблении ребенка и рукоприкладстве.
По версии следствия, 14 июля возле скейт-площадки в Светогорске подозреваемая похитила у 10-летнего мальчика самокат, при этом несколько раз ударив ребенка, сообщает 15 июля пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти. В полицию о произошедшем сообщила мама пострадавшего, пишет 47News. Ребенка после осмотра медиками отпустили на амбулаторное лечение. Ущерб от кражи оценили в 4,5 тысячи рублей.
Подозреваемую задержали. Ею оказалась 38-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ. В ближайшее время женщине предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.