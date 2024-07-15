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    Следователи выбрали статью УК для подростков, устроивших разборку с девочкой на пустыре

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    7 комментариев

    Следователи Выборгского района проводят процессуальную проверку после того, как стало известно, что в Парголово группа подростков поставила на колени 14-летнюю девочку и начала избивать ее на видео. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

    Ведомство проводит проверку, чтобы установить признаки преступления, предусмотренные частью 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Проверку также проводит полиция и прокуратура.

    По предварительным данным, накануне вечером 14-летняя девочка оказалась в больнице с множественными травмами головы и тела. Пострадавшая рассказала, что ее избили подростки, которые заподозрили ее в краже денег из квартиры у одной из подруг.

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    Комментарии 7

    Noisymouse15 Июл 2024 в 14:51
    А с кражей-то разбираться будут?
    +0−0
    Tatar15 Июл 2024 в 14:22
    Ребенок погружен в мир жестокости и насилия. В 14 лет бьют из-за денег, причем ближнего своего. Ругаете приезжих, а чем вы лучше.
    +1−0
    Pravda17815 Июл 2024 в 13:48
    Только суд Линча поможет!
    +7−2
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