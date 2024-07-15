Следователи выбрали статью УК для подростков, устроивших разборку с девочкой на пустыре

Следователи Выборгского района проводят процессуальную проверку после того, как стало известно, что в Парголово группа подростков поставила на колени 14-летнюю девочку и начала избивать ее на видео. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ведомство проводит проверку, чтобы установить признаки преступления, предусмотренные частью 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Проверку также проводит полиция и прокуратура.

По предварительным данным, накануне вечером 14-летняя девочка оказалась в больнице с множественными травмами головы и тела. Пострадавшая рассказала, что ее избили подростки, которые заподозрили ее в краже денег из квартиры у одной из подруг.