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    Стала известна причина избиения девочки на пустыре в Парголово

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    13 комментариев

    Избиение 14-летней девочки в Парголово, которое произошло накануне вечером, могло стать продолжением истории с пропажей денег. Об этом 15 июля стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, пострадавшая девочка живет в многодетной семье. Незадолго до произошедшего у матери её подруги пропали 4 тысячи рублей, и дочь женщины сразу подумала на свою подружку, с которой решила разобраться «по-своему».

    Вместе с друзьями она, предположительно под предлогом разговора, выманила девочку на пустырь, где поставила её на колени. Затем пошли удары по голове и телу, происходящее записывали на камеру.

    Драку прервал сосед, который разогнал участников конфликта. Девочка вернулась домой и обо всем рассказала матери. Вместе они поехали в травмпункт, откуда пострадавшую направили в детскую городскую больницу. После оказания медицинской помощи подростка отпустили.

    Прокуратура Петербурга проводит проверку.

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    Комментарии 13

    28240881215 Июл 2024 в 12:05
    деньги-то вернула или так побоями и ограничились?
    +0−0
    azatoth15 Июл 2024 в 11:59
    Это новые граждане Петербурга, привыкайте.
    А помните в суровые советские времена была такая штука "лимит прописки"? Скучаете небось?
    +0−1
    28250166315 Июл 2024 в 11:54
    Ничего себе причина. Какая-то хулиганка "подумала". А скорее всего она и украла, а для отвода глаз еще и побила невиновную.
    +1−0
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