Стала известна причина избиения девочки на пустыре в Парголово

Избиение 14-летней девочки в Парголово, которое произошло накануне вечером, могло стать продолжением истории с пропажей денег. Об этом 15 июля стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, пострадавшая девочка живет в многодетной семье. Незадолго до произошедшего у матери её подруги пропали 4 тысячи рублей, и дочь женщины сразу подумала на свою подружку, с которой решила разобраться «по-своему».

Вместе с друзьями она, предположительно под предлогом разговора, выманила девочку на пустырь, где поставила её на колени. Затем пошли удары по голове и телу, происходящее записывали на камеру.