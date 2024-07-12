Почему нельзя слишком много заниматься спортом. 8 признаков фитнес-зависимости

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На волне моды на здоровый образ жизни фитнес стал неотъемлемой частью нашей повседневности. Однако в некоторых случаях увлечение спортом может стать нездоровым. Что такое фитнес-зависимость? Какие признаки отличают ее от здорового увлечения спортом? Почему ее сложно выявить и как от нее избавиться? «Фонтанка» узнала у экспертов.

Что такое фитнес-зависимость В основных международных классификациях вы не найдете такой болезни, как «фитнес-зависимость». Однако эксперты сходятся на том, что это навязчивая потребность в тренировках, которая приводит к снижению общего качества жизни.



— Зависимый человек будет пренебрегать своими ценностями, базовыми потребностями, здоровьем, личной жизнью и работой или учебой ради условного похода в зал, — говорит психолог и психоаналитик Татьяна Громова.

Это состояние напоминает другие формы зависимости: например, алкогольную или игровую.



— Механизм очень похож на зависимость от пагубных привычек. Однако время привыкания и адаптации к физическим нагрузкам и спорту дольше, — объясняет персональный фитнес-тренер Юрий Слободчиков. Почему возникает проблема Во время занятий спортом мы испытываем удовольствие, а после тренировки — чувство удовлетворения. Это связано с выработкой «гормонов хорошего настроения»: эндорфина, серотонина, норадреналина, поясняет Юрий Слободчиков.

Помимо приятного чувства, которое мы получаем во время фитнеса, к усиленным занятиям спортом нас подталкивает и общество.



— Тренды или, еще хуже, близкие люди могут диктовать нам следующие послания: стань очень спортивным, красивым, богатым, успешным — и тогда будешь принят, любим, счастлив, как парень или девушка в видео, — объясняет психолог Артем Химич. — Человек может не заметить, как смыслы и цели подменились, и он уже идет заниматься спортом, чтобы быть любимым.

Некоторые из нас больше подвержены риску приобрести зависимость, чем другие. Как правило, зависимые люди пытаются сбежать от реальности. Для них характерны частая тревога, кризисы в карьере и отношениях, чувство тоски, социальная изоляция, заниженная самооценка.



Чем менее стабилен у человека образ «Я», тем легче он подпадает под чужое влияние, к примеру известного блогера из интернета, отмечает Татьяна Громова.

Как выявить проблему Понять, что увлечение человека спортом становится нездоровым, очень сложно. Ведь, в отличие от употребления алкоголя или курения, занятия фитнесом полезны — и поэтому общество их одобряет.

В норме люди занимаются спортом для поддержания здоровья. У зависимого человека цель хождения в тренажерный зал — другая. Например, он может стремиться к недостижимому «идеальному» внешнему виду.



— Здоровая приверженность спорту направлена на поддержание здоровья. Если же человеком овладела идея достижения «идеального» образа согласно современным трендам, идеалам красоты и вопреки здравому смыслу — пора насторожиться, — добавляет психолог Артем Химич.

В качестве основных признаков нездоровой зависимости от спорта эксперты выделяют:

постоянное увеличение интенсивности и длительности тренировок, снижение интереса к другим видам деятельности, игнорирование болевых ощущений и усталости, раздражительность, тревожность и чувство вины, возникающие в случае пропуска тренировки.

— Смена или сужение круга общения (теперь в нем только люди, поддерживающие тягу), спонтанные тренировки (например, «мне не спалось, и я решил позаниматься спортом, пробежал 5 километров , а вечером еще силовую сделаю») — тоже признаки зависимости, — продолжает Татьяна Громова. — Часто занятия спортом сопряжены с нарушениями пищевого поведения, дисморфией и орторексией. Поэтому усиление симптоматики этих состояний при пропуске тренировки также сигнализирует о наличии зависимости.

Тревожным симптомом можно считать и ухудшение отношений с близкими, подчеркивает Артем Химич.



— При фитнес-зависимости у человека ухудшаются отношения на всех уровнях — и рабочие, и личные. Так как вместо отношений человек выбирает тренировки, — объясняет эксперт. Как безопасно заниматься спортом Если вам нравится спорт, продолжайте им заниматься. Но постарайтесь не превратить увлечение в разрушающую вашу жизнь привычку.



Устанавливайте реалистичные цели. Они должны быть такими, чтобы их достижение не приводило вас к физическому и эмоциональному истощению.

Слушайте свое тело. Если вы чувствуете усталость, боль или дискомфорт, дайте себе время восстановиться — отмените тренировку. Обязательно планируйте дни отдыха.

Разнообразьте физическую активность. Включайте в свою программу тренировок плавание, йогу, пилатес, танцы или прогулки на свежем воздухе. Это поможет вам поддерживать интерес к тренировкам и снизит риск возникновения зависимости от одного вида спорта.



Ставьте приоритеты. Не забывайте о других аспектах своей жизни. Уделяйте время семье, друзьям, работе и хобби, старайтесь искать баланс.

Если вы замечаете у себя тревожные признаки зависимости от спорта, обратитесь к психотерапевту за помощью.

