Владимир Путин подписал закон по прогрессивной шкале НДФЛ

Закон, который вводит с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ, подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ 12 июля появился на официальном портале опубликования правовых актов.

Прогрессивная шкала подразумевает, что со следующего года ставки налога на доходы физических лиц будут варьироваться от 13 до 22 процентов . Для граждан с доходом менее 2,4 миллиона рублей в год налог останется прежним. При доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка вырастет до 15%, от 5 до 20 миллионов рублей — до 18%, от 20 до 50 миллионов рублей — до 20%. Максимальной ставкой в 22% будут облагаться те, кто зарабатывает более 50 миллионов рублей в год.