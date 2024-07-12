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    Владимир Путин подписал закон по прогрессивной шкале НДФЛ

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    7 комментариев

    Закон, который вводит с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ, подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ 12 июля появился на официальном портале опубликования правовых актов.

    Прогрессивная шкала подразумевает, что со следующего года ставки налога на доходы физических лиц будут варьироваться от 13 до 22 процентов. Для граждан с доходом менее 2,4 миллиона рублей в год налог останется прежним. При доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка вырастет до 15%, от 5 до 20 миллионов рублей — до 18%, от 20 до 50 миллионов рублей — до 20%. Максимальной ставкой в 22% будут облагаться те, кто зарабатывает более 50 миллионов рублей в год.

    При этом повышенный налог будут взимать не со всей суммы, а только с превышения. Кроме того, вводимые изменения не коснутся выплат участникам СВО и надбавок за работу на Крайнем Севере.

    Поправки также меняют принцип исчисления НДФЛ для владельцев контролируемых иностранных компаний. Подробнее «Фонтанка» рассказывала об изменениях здесь.

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    Комментарии 7

    Айлбибэк Асталавистович12 Июл 2024 в 18:04
    А депутатов всех уровней эта прогрессивная шкала тоже касается?)
    +0−0
    СОВЕТНИК12 Июл 2024 в 17:53
    Жаль, наверно те кто зарабатывают 210 000 р в месяц по их мнению просто миллиардеры, поэтому с них и надо начать - сделать 15%,
    думаю это не надолго
    и на этом они не остановятся …
    +3−0
    настоящий гость12 Июл 2024 в 17:44
    "Так вам и надо, буржуи, - подумал глубинный народ, глотнув из горла пивас, поклевав семок и смачно отрыгнув. - Социальная, понимаешь, справедливость!"
    +1−0
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