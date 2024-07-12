Владимир Путин подписал закон по прогрессивной шкале НДФЛ

Закон, который вводит с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ, подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ 12 июля появился на официальном портале опубликования правовых актов.
Прогрессивная шкала подразумевает, что со следующего года ставки налога на доходы физических лиц будут варьироваться от 13 до
При этом повышенный налог будут взимать не со всей суммы, а только с превышения. Кроме того, вводимые изменения не коснутся выплат участникам СВО и надбавок за работу на Крайнем Севере.
Поправки также меняют принцип исчисления НДФЛ для владельцев контролируемых иностранных компаний. Подробнее «Фонтанка» рассказывала об изменениях здесь.