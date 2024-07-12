Популярный бренд детского питания Heinz в России переименуют в Gipopo

Компания «Черноголовка» прекратит выпуск детского питания под брендом Heinz. Вместо него будет новый бренд — Gipopo. Об этом генеральный директор ГК «Черноголовка» Наталия Сахнина сообщила на сайте компании 12 июля.
В заявлении отмечается, что Gipopo спроектирован с учетом потребительских предпочтений, обеспечивая сохранение рецептур, качества и элементов упаковки. Первые партии новой продукции ожидаются в магазинах уже в августе.
Уточняется, что «Черноголовка» приобрела детский пищевой бизнес Heinz в России в марте 2024 года. Сделка включала переходный период, в который «Черноголовка» могла выпускать продукцию под брендом Heinz в течение 6 месяцев после сделки.
Наталия Сахнина рассказала, что работу над новым брендом в «Черноголовке» начали больше года назад, ещё на этапе сделки.
«В дизайн концепт упаковки намеренно включены элементы оформления продуктов Heinz, которые использовались до 2020 года. К потребителям вернется знакомый бренд-герой — розовый Бегемот. Передача интеллектуальных прав, в том числе авторских прав на использование маскота, стала одним из пунктов соглашения между компаниями», — пояснила гендиректор «Черноголовки».
Производство Gipopo будет вестись на двух комбинатах детского питания, которые ранее выпускали продукцию Heinz — Георгиевского и Ивановского. На них будут производится сухие и жидкие каши, все виды пюре и готовые блюда. К производству снековой линейки привлечены кондитерская фабрика в Барнауле и завод в Пскове, который специализируется на производстве готовых завтраков «Любятово».