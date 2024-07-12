Популярный бренд детского питания Heinz в России переименуют в Gipopo

Компания «Черноголовка» прекратит выпуск детского питания под брендом Heinz. Вместо него будет новый бренд — Gipopo. Об этом генеральный директор ГК «Черноголовка» Наталия Сахнина сообщила на сайте компании 12 июля.

В заявлении отмечается, что Gipopo спроектирован с учетом потребительских предпочтений, обеспечивая сохранение рецептур, качества и элементов упаковки. Первые партии новой продукции ожидаются в магазинах уже в августе.



Уточняется, что «Черноголовка» приобрела детский пищевой бизнес Heinz в России в марте 2024 года. Сделка включала переходный период, в который «Черноголовка» могла выпускать продукцию под брендом Heinz в течение 6 месяцев после сделки.

