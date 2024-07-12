    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    760мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.99eur95.68

    Житель Петербурга порезал колеса порядка 10 машин, не собирался сдаваться полиции и остался без штанов

    1551
    1 комментарий

    На шоссе Революции неизвестный спустил колеса у припаркованных возле дома машин, об этом 12 июля сообщили читатели «Фонтанки». Подозреваемого задержали.

    читатель «Фонтанки»

    По словам читателей «Фонтанки», неизвестный соседям вредитель действовал во дворе 45-го дома по шоссе Революции. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мужчина спокойно прошелся с чем-то острым вдоль рядов автомобилей, порезал шины и так же не спеша зашел обратно в парадную.

    ПоделитьсяПоделиться

    Соседи не смогли опознать «грозу покрышек», зато это сделали полицейские, которые приехали его задержать, но встретили отпор. На видеозаписи видно, что сотрудникам пришлось применить силу, чтобы усадить его в машину. Сопротивление практически оставило его без штанов.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Теперь правоохранителям предстоит выяснить, чем подозреваемому не угодили соседские машины.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Шины
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close