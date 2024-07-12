Житель Петербурга порезал колеса порядка 10 машин, не собирался сдаваться полиции и остался без штанов

На шоссе Революции неизвестный спустил колеса у припаркованных возле дома машин, об этом 12 июля сообщили читатели «Фонтанки». Подозреваемого задержали.
читатель «Фонтанки»
По словам читателей «Фонтанки», неизвестный соседям вредитель действовал во дворе 45-го дома по шоссе Революции. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мужчина спокойно прошелся с чем-то острым вдоль рядов автомобилей, порезал шины и так же не спеша зашел обратно в парадную.
Соседи не смогли опознать «грозу покрышек», зато это сделали полицейские, которые приехали его задержать, но встретили отпор. На видеозаписи видно, что сотрудникам пришлось применить силу, чтобы усадить его в машину. Сопротивление практически оставило его без штанов.
Теперь правоохранителям предстоит выяснить, чем подозреваемому не угодили соседские машины.