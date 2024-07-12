Житель Петроградской открыл стрельбу из окна. При задержании у него нашли фашистскую символику

Правоохранители задержали стрелка, открывшего огонь из автомата на Петроградской стороне. Об этом 12 июля стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, сообщение о выстрелах в дежурную часть поступило накануне в районе восьми часов вечера: по словам жительницы дома 64 по Каменноостровскому проспекту, кто-то ведет стрельбу. На место происшествия незамедлительно выехали наряды полиции и Росгвардии.

Прибывшие сотрудники установили, что стрельбу мог вести 56-летний мужчина из охолощенного автомата Калашникова (ВПО 925 светозвукового калибра 7.62/39). Светозвуковые патроны предназначены для имитации выстрела из списанного боевого оружия.