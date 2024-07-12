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    Житель Петроградской открыл стрельбу из окна. При задержании у него нашли фашистскую символику

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    15 комментариев

    Правоохранители задержали стрелка, открывшего огонь из автомата на Петроградской стороне. Об этом 12 июля стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, сообщение о выстрелах в дежурную часть поступило накануне в районе восьми часов вечера: по словам жительницы дома 64 по Каменноостровскому проспекту, кто-то ведет стрельбу. На место происшествия незамедлительно выехали наряды полиции и Росгвардии.

    Прибывшие сотрудники установили, что стрельбу мог вести 56-летний мужчина из охолощенного автомата Калашникова (ВПО 925 светозвукового калибра 7.62/39). Светозвуковые патроны предназначены для имитации выстрела из списанного боевого оружия.

    Во время обыска квартиры силовики обнаружили другие образцы огнестрельного и холодного оружия, а также ордена и символику фашистской Германии. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Мужчина задержан.

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    Комментарии 15

    28240881212 Июл 2024 в 10:32
    дык реконструктор какой-то ... сначала у Клима поинтересоваться надо бы
    +0−0
    28025578112 Июл 2024 в 10:17
    Он вспомнил город Петроград в семнадцатом году.
    +0−0
    Zнаворотник12 Июл 2024 в 10:10
    брат Уткина
    +0−0
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