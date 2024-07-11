В Петербурге задержали уже третьего медиаменеджера, его подозревают в шантаже экс-кандидата в губернаторы. «Фонтанка» знает имя



Как сообщает пресс-служба «Росгвардии», не называя имен, злоумышленники развернули целую кампанию по дискредитации Марии Михайловой. «Чтобы остановить антипропаганду в свой адрес, члену партии «Родина» требовалось заплатить 10 тысяч долларов», — отмечают в ведомстве.



О задержании Метелева, которому вменяют вымогательство у Михайловой, «Фонтанка» сообщала в июне. А накануне оперативники задержали его сообщника. По данным «Фонтанки», это 41-летний Александр Гладышев. Его задержали в собственной квартире. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что он работал в подчинении у Метелева. По данным «СПАРК», Гладышев является учредителем ООО «Глагол». Эта фирма в 2021 году выпускала медиа «Невка78». Судя по всему, издание было создано под парламентские выборы 2021 года. В сети сохранились перепечатки новостей откуда, например, в одной из публикаций подробно рассказывали о кандидате в списке партии «Коммунисты России».



Издание «Невка78» также несколько раз упоминали на сайте «Конкретно» — там писали, что издание может быто связано со Смольным. Мария Михайлова в конце июня сняла свою кандидатуру с выборов губернатора и поддержала Александра Беглова. За месяц до этого она написала заявление в правоохранительные органы с жалобой на Метелева. По мнению следствия, он за так называемый блок на негатив якобы попросил сначала 15 тысяч долларов, но затем согласился скинуть цену до 10 тысяч. Метелева задержали при передаче ему меченых купюр.



21 июня был задержан Илья Горбунов. По версии следствия он решил заработать, вымогая деньги у Александра Малькевича (в прошлом — гендиректора телеканала «Санкт-Петербург», до этого руководителя сайта USA Really, проекта Федерального агентства новостей, входившего в холдинг Евгения Пригожина). Как раз весной стало известно, что Малькевич идет на довыборы в Заксобрание от «Единой России». Подробнее об этом — читайте здесь.