В Петербурге задержали двух медиаменеджеров, один из них работал на Пригожина. Им вменяют вымогательство у спецпредставителя губернатора и кандидата в депутаты

В Петербурге задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Им вменяют статью 163 УК РФ (вымогательство).
Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, следствие считает, что Метелев и Горбунов длительное время требовали денег у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, до этого, как писали СМИ, имевшего отношение к структурам Пригожина. По словам собеседника в правоохранительных структурах, попытки вразумить их остались тщетными, поэтому Малькевич написал заявление в правоохранительные органы.
Задерживала Горбунова и Метелева служба БТ ФСБ. Следствие ведет МВД.
Илья Горбунов — бывший сотрудник «Комсомольской правды» и РИА Новости. По данным СМИ, с 2019 года он фактически руководил медиагруппой «Патриот», с 2020 года руководил «фабрикой троллей» и всеми входящими в медиаструктуру Пригожина Telegram-каналами. Также в утечках он фигурировал как куратор спецпроектов.
Кирилл Метелев в 1996 году стал соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие». В 2001 году стал издателем газеты «Версия в Питере». Также он указан главным редактором сайта «Конкретно.ру». Собеседники «Фонтанки» предполагают, что он также мог иметь отношение к проектам, в которых был заинтересован Евгений Пригожин.
Малькевич — член Общественной палаты, в прошлом руководитель сайта USA Really (дочерний проект Федерального агентства новостей — медиа, входившее в холдинг структур Евгения Пригожина). В 2023 году Малькевич был советником губернатора Херсонской области. Сейчас он — спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга, а также участвует в выборах в законодательное собрание Петербурга от «Единой России».