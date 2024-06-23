Фабрика вымогательства. Как ФСБ спасала людей Пригожина от людей Пригожина

Ирина Бужор/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





В Петербурге накануне годовщины мятежа Евгения Пригожина задержали двух медиаменеджеров, в разное время имевших к нему отношение. Кирилла Метелева и Илью Горбунова подозревают в вымогательстве. Пострадавшие тоже некоторое время назад были близки к структурам главы ЧВК. Это кандидат в губернаторы Мария Михайлова, известная как создательница «фабрики троллей», и кандидат в депутаты Заксобрания Александр Малькевич, экс-главреда информагентства USA Really, связанного со структурами Евгения Пригожина.



Занятная деталь — задержание главреда «Конкретно.ру» Кирилла Метелева произошло в кафе «Фабрика». Случилось это 19 июня, когда Метелеву передала деньги кандидат в губернаторы от партии «Родина» Мария Михайлова, описавшая себя в автобиографии как создательница фабрики ольгинских троллей и организатор провокаций против ряда медиа. Как говорят помощники Михайловой, Метелев просил у них деньги с мая, предлагая взамен размещать рекламные материалы. Не получив сразу положительного ответа, он начал писать критические статьи про представительницу «Родины». Сейчас заметки с сайта удалены. За так называемый блок на негатив Метелев якобы попросил сначала 15 тысяч долларов, но затем согласился скинуть цену до 10 тысяч. В начале июня Михайлова написала заявление в правоохранительные органы. На помощь пришла Федеральная служба безопасности. Михайловой выдали меченные купюры и оперативную группу сопровождения.



После получения денег Метелева задержали. Суд по избранию меры пресечения проходил 21 июня — на нем, рассказали «Фонтанке» участники заседания, Метелев не признал вымогательство и заявил, что просил деньги для поддержки бойцов на СВО. Из-за большого списка разнообразных заболеваний и больной матери судья пришла к выводу, что Метелева можно не арестовывать, а выбрать меру в виде запрета определенных действий. Например, ему нельзя пользоваться телефоном. По предварительной информации, меру собирается оспорить следствие.



Кирилл Метелев начал свой профессиональный путь в 1996 году. Тогда он выступил соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие». В 2001 году стал одним из организаторов газеты «Версия в Питере», после — сайта «Конкретно.ру». Собеседники «Фонтанки» предполагают, что он мог иметь отношение к проектам, в которых был заинтересован Евгений Пригожин.



Одним из свидетелей по делу Метелева проходит Юрий Балябо. Собеседник «Фонтанки» уверяет, что несколько лет назад он трудился под началом Ильи Горбунова в структуре медиахолдинга Евгения Пригожина, которая управляла телеграмм-каналами и платным размещением (сам Балябо заверил «Фонтанку», что под началом Горбунова не работал, а в структурах Пригожина занимал «рядовую и штатную должность в несуществующей редакции»). Теперь Юрий сотрудничает с Марией Михайловой. Что касается Горбунова, то его постигла та же участь, что и Метелева.



Формально истории Метелева и Горбунова не связаны, хотя очень похожи и происходили с разницей в несколько дней. Кроме того, почти наверняка действующие лица знакомы друг с другом не один год, а Метелев с Горбуновым взаимодействовал по некоторым проектам.

Как писала «Фонтанка», Илью Горбунова 21 июня 2024-го задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия (ее изложила пресс-служба судов Петербурга) 23 апреля Горбунов решил заработать, вымогая деньги у Александра Малькевича (в прошлом — гендиректора телеканала «Санкт-Петербург», до этого руководителя сайта USA Really, проекта Федерального агентства новостей, входившего в холдинг Евгения Пригожина). Как раз весной стало известно, что Малькевич идет на довыборы в Заксобрание от «Единой России».



В то же время Горбунов, как считает следствие, выдвинул ему требование передать часть имущества, иначе он готов распространить сведения, позорящие Малькевича. Горбунов с 23 апреля по 11 июня организовал ряд публикаций в разных информационных ресурсах, которые, как говорится в материалах дела, порочат честь и достоинство Малькевича.



В ходе личной встречи Горбунов выдвинул Малькевичу требование заплатить 4 млн рублей, считает следствие.

Сам Малькевич такой ход событий не подтверждает — от комментариев «Фонтанке» он отказался. Также он заявил СМИ, что против него ведет войну ЦИПСО: «Против меня, по крайней мере с августа 2022 года, ведется большая информационно-диверсионная работа, которую курирует и реализует ЦИПСО. В эту кампанию закачиваются огромные деньги и другие ресурсы, в том числе — людские. Для этой деятельности ЦИПСО создало целую разветвленную сеть, в которую вовлечены иноагенты и различные так называемые либеральные СМИ внутри нашей страны».



По данным «Фонтанки», Илья Горбунов вину не признает. Заседание по избранию ему меры пресечения было закрытым по просьбе прокуратуры, его отложили на 72 часа для того, чтобы защита могла предоставить дополнительные документы, в том числе медицинские. Следствие настаивало на аресте, в том числе, как говорят собеседники «Фонтанки», отмечая, что Горбунов связан с военными компаниями.



К слову, год назад в день мятежа ЧВК «Вагнер» Горбунова уже задерживали — отпустили спустя двое суток, когда всё закончилось также стремительно, как началось. В структурах Евгения Пригожина Горбунов работал с 2019 года, в последнее время был куратором спецпроектов. Его связывают с авторами крупнейших телеграмм-каналов — в частности «Рыбаря». Также Горбунов руководил той самой, созданной Михайловой «фабрикой троллей», которая с началом боевых действий на Украине переименовалась в «Киберфронт Z». Горбунова бывшие коллеги описывают, как куратора проекта по размещению информации в различных медиа, также он фактически руководил медиаструктурами холдинга «Патриот».



Уже после смерти Евгения Пригожина Горбунов занимался восстановлением сетки телеграм-каналов и сайтов. Говорят, он предлагал наследнику главы ЧВК «Вагнер» Павлу Пригожину вновь использовать медийные ресурсы для решения бизнес-задач. Некоторое время на этих ресурсах действительно начали активно писать в том же духе, что и раньше, однако вскоре прекратили — с середины мая финансирование закончилось.