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    В Минобрнауки поддержали включение специальной военной операции в вузовский учебник истории

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    9 комментариев

    Учебники истории России для вузов должны включать в себя информацию о современных событиях, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине. О том, что Министерство науки и высшего образования РФ поддерживает такую концепцию, заместитель главы ведомства Константин Могилевский сообщил ТАСС.

    Обновленная концепция редакции учебника будет утверждена 16 июля на заседании экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. В учебнике будут отражены предпосылки СВО, ее цели, задачи и основные этапы проведения.

    «Нужно продолжить повествование до сегодняшнего дня, чтобы обучающиеся могли проследить тенденции, которые идут из глубин веков и формируют в известной степени настоящее», — обозначил подход к составлению учебной программы Могилевский.

    В 2023 году был представлен обновленный учебник истории для старшеклассников с полностью переписанными разделами о периоде с 1970-х годов и с новым разделом о специальной военной операции на Украине.

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    МинобрнаукиКонстантин МогилевскийУчебник историиВузСВОСпецоперация
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    Комментарии 9

    Виктор Ерёмин10 Июл 2024 в 23:57
    Третий рейх тоже вошёл в учебники истории...
    +2−0
    mwr10 Июл 2024 в 23:48
    нельзя замалчивать позорные страницы истории
    +3−0
    ixform10 Июл 2024 в 23:43
    не стоит делить сало неубитого укропа
    +0−3
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