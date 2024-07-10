В Минобрнауки поддержали включение специальной военной операции в вузовский учебник истории

Учебники истории России для вузов должны включать в себя информацию о современных событиях, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине. О том, что Министерство науки и высшего образования РФ поддерживает такую концепцию, заместитель главы ведомства Константин Могилевский сообщил ТАСС.

Обновленная концепция редакции учебника будет утверждена 16 июля на заседании экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. В учебнике будут отражены предпосылки СВО, ее цели, задачи и основные этапы проведения.