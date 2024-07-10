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    Генпрокуратура признала издание The Moscow Times* нежелательной организацией

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    5 комментариев

    Генеральная прокуратура России 10 июля признала нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации The Moscow Times (Нидерланды). Об этом сообщается на сайте ведомства.

    Организация, функционирующая как интернет-издание, расположена в Амстердаме и публикует материалы на русском и английском языках, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры о The Moscow Times. Ее учредитель и владелец — руководитель иностранных неправительственных организаций, включенных, в свою очередь, в России в реестр иностранных агентов.

    По утверждению Генпрокуратуры, «работа издания направлена на дискредитацию решений российского руководства как во внешней, так и во внутренней политике». Это и послужило для ведомства достаточным основанием для включения The Moscow Times в список нежелательных организаций.

    Доступ к сайту издания ограничен Роскомнадзором. Статус нежелательной организации грозит членам редакции в России уголовным преследованием. Ключевые сотрудники издания покинули Москву еще в 2022 году.

    Медиаресурс был основан нидерландским медиамагнатом Дерком Сауэром в 1992 году и до ноября 2015 года существовал в формате ежедневной газеты.

    * Признано нежелательной организацией и иностранным агентом на территории РФ.

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    THE moscow timesГенпрокуратураНежелательная организация
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    Комментарии 5

    graail10 Июл 2024 в 19:04
    И это все на что способна прокуратура. Однако.......................
    +0−0
    VKuser17419822110 Июл 2024 в 18:54
    И почему я не удивился?
    +1−0
    Эд Хэммет10 Июл 2024 в 18:32
    Извиняюсь за вопрос: а желательные организации в России ещё остались?
    +7−0
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