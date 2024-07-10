Генпрокуратура признала издание The Moscow Times* нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России 10 июля признала нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации The Moscow Times (Нидерланды). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Организация, функционирующая как интернет-издание, расположена в Амстердаме и публикует материалы на русском и английском языках, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры о The Moscow Times. Ее учредитель и владелец — руководитель иностранных неправительственных организаций, включенных, в свою очередь, в России в реестр иностранных агентов.
По утверждению Генпрокуратуры, «работа издания направлена на дискредитацию решений российского руководства как во внешней, так и во внутренней политике». Это и послужило для ведомства достаточным основанием для включения The Moscow Times в список нежелательных организаций.
Доступ к сайту издания ограничен Роскомнадзором. Статус нежелательной организации грозит членам редакции в России уголовным преследованием. Ключевые сотрудники издания покинули Москву еще в 2022 году.
Медиаресурс был основан нидерландским медиамагнатом Дерком Сауэром в 1992 году и до ноября 2015 года существовал в формате ежедневной газеты.
* Признано нежелательной организацией и иностранным агентом на территории РФ.