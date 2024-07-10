Задумались о покупке квартиры, но запутались в льготных ипотеках? Сейчас всё объясним

В конце июня интернет пестрил баннерами с предупреждениями «С
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Так что все-таки отменили с 1 июля
До 1 июля в России было семь федеральных программ, которые позволяли взять ипотеку на льготных условиях: «Господдержка-2020», семейная ипотека, IT-ипотека, сельская, военная и дальневосточная ипотеки, а также программа для новых регионов.
«Господдержку» запустили в 2020 году, чтобы поддержать рынок недвижимости в разгар пандемии коронавируса. Ипотеку выдавали под
Первоначальный взнос по «Господдержке» был
Это была самая массовая и самая «халявная» программа. Именно об ее отмене кричали с баннеров риелторы и застройщики. Хоть и были надежды на продление (раньше такое случалось), с
Какие программы поставили на паузу
IT-ипотеку получают с 2022 года, ее выдают под
IT-специалист должен подходить под эти критерии:
- возраст от 18 до 50 лет;
- работа в аккредитованной IT-компании. При этом быть программистом не обязательно, ипотеку может получить любой сотрудник. Для сохранения льготных процентов нужно работать в этой фирме минимум 5 лет после того, как была оформлена ипотека;
- у заемщиков старше 36 лет доход — 120 тысяч рублей для городов-миллионников, 70 тысяч — для остальных городов и сел. Для более юных айтишников размер зарплаты значения не имеет.
IT-ипотека рассчитана до конца 2024 года — время еще есть. Но сейчас оформить ее вряд ли получится.
— Пока прием заявок остановлен. Где-то прием есть, но выдача кредита остановлена. Банки ждут перераспределения лимитов. Это ведь субсидируемая программа. Ее оператором является госкорпорация «Дом.РФ». Она распределяет суммы, чтобы субсидировать банки, — объяснил Кирилл Павлов.
Он отметил, что условия IT-ипотеки при этом, вероятно, останутся прежними.
Семейная ипотека: новые условия
Семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство частного дома продлили до 2030 года. Об этом 10 июля сообщил Минфин в своих соцсетях.
Этот вид ипотеки доступен любой российской семье на территории страны, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита составит до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и областей, а для остальных регионов России до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья. Выданный ранее кредит можно будет рефинансировать при рождении ребёнка.
Воспользоваться этой программой также смогут семьи с двумя несовершеннолетними детьми, которые проживают в малых городах, численностью населения до 50 тысяч человек. Семьи с двумя детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в которых есть индивидуальные программы развития также могут рассчитывать на семейную ипотеку. И конечно же семьи, где есть ребёнок-инвалид.
Программа действует по всей территории России, однако ведомство уточняет, что для приобретения или строительства частного жилья необходимо открытие эскроу-счёта (специальный счёт, на котором хранятся деньги покупателя, пока дом строится) в рамках 214 федерального закона или договора подряда.
Одна семья может оформить только один льготный кредит, так как учитываются ранее выданные льготные ипотеки.
Три варианта ипотеки оставили без изменений
Сельская ипотека сохранилась, условия по ней не поменялись. Кредит по этой программе выдают под
Также можно начать строительство, но не самостоятельно, а наняв аккредитованного банком подрядчика. Главное — чтобы дом находился в сельской местности, либо в городе с населением меньше 30 тысяч человек. К слову, сельскую ипотеку могут оформить оба супруга, тогда семья получит до 12 миллионов рублей.
Военная ипотека по-прежнему доступна солдатам и офицерам, которые участвуют в НИС — накопительно-ипотечной системе. В рамках НИС военные ежегодно получают деньги на специальный счет. Сумма постоянно индексируется и в
Вообще, военнослужащие могут взять ипотеку через 3 года после зачисления в реестр НИС. Но если солдат или офицер — участник СВО, то ждать этот срок не требуется.
Один из нюансов военной ипотеки — максимальная сумма кредита. Сейчас это до
Дальневосточная ипотека и льготная программа для новых территорий — варианты экзотичные, но всё еще возможные.
Дальневосточную ипотеку выдают под
Для оформления этой ипотеки не нужно быть зарегистрированным в Дальневосточном федеральном округе. Но после получения права собственности на жилье придется зарегистрироваться там в течение
Льготная ипотека для новых регионов действует при покупке жилья в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ставка —
Как это скажется на рынке недвижимости
С 1 июля в России стала недоступна массовая льготная ипотека. Для всех остались теперь уже ставшие стандартными 18–20% годовых от банков. На смягченные условия могут претендовать только люди, подходящие по семейному положению, профессии или месту проживания.
— Объемы продаж новостроек упадут. Акцент будет на ИЖС, скорее всего. Вторичку будут покупать только за наличные либо с очень хорошим первоначальным взносом, чтобы посильный платеж был, — заключил ипотечный брокер.