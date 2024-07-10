Задумались о покупке квартиры, но запутались в льготных ипотеках? Сейчас всё объясним

Сельская ипотека сохранилась, условия по ней не поменялись. Кредит по этой программе выдают под 3% годовых. Первоначальный взнос — 20% , сумма кредита — до 6 миллионов рублей. Купить можно новый дом либо дом на вторичке, но построенный не более 5 лет назад.



Также можно начать строительство, но не самостоятельно, а наняв аккредитованного банком подрядчика. Главное — чтобы дом находился в сельской местности, либо в городе с населением меньше 30 тысяч человек. К слову, сельскую ипотеку могут оформить оба супруга, тогда семья получит до 12 миллионов рублей.



Военная ипотека по-прежнему доступна солдатам и офицерам, которые участвуют в НИС — накопительно-ипотечной системе. В рамках НИС военные ежегодно получают деньги на специальный счет. Сумма постоянно индексируется и в 2024-м составила более 365 тысяч рублей. Эти деньги и пойдут на погашение платежей.



Вообще, военнослужащие могут взять ипотеку через 3 года после зачисления в реестр НИС. Но если солдат или офицер — участник СВО, то ждать этот срок не требуется.



Один из нюансов военной ипотеки — максимальная сумма кредита. Сейчас это до 2 160 000 рублей при первоначальном взносе от 15,1 до 30,1% и до 2 220 000 рублей при первоначальном взносе больше 30,1% .



Дальневосточная ипотека и льготная программа для новых территорий — варианты экзотичные, но всё еще возможные.



Дальневосточную ипотеку выдают под 2% годовых. Можно купить квартиру или дом как на первичке, так и на вторичке. Есть возможность начать стройку. Сумма кредита — до 9 миллионов .



Для оформления этой ипотеки не нужно быть зарегистрированным в Дальневосточном федеральном округе. Но после получения права собственности на жилье придется зарегистрироваться там в течение 271 дня .

