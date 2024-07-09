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    Кино

    Новая Голландия прощается с белыми ночами и открывает летний кинотеатр

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    В «Новой Голландии» с 16 июля начнет работу бесплатный кинотеатр под открытым небом. Показы будут проходить по вторникам, средам и четвергам. Об этом 9 июля сообщили в администрации культурной урбанизации.

    Сеансы будут начинаться в 19.30. В случае дождя показы могут переносить. Следить за расписанием можно будет на отдельной странице официального сайта. Организаторы предупреждают, что парковых стульев может на всех не хватить, и стоит заранее подумать о пледах, на которых можно было бы сидеть, и которыми в случае похолодания можно было бы укрываться.

    В ближайшем репертуаре кинотеатра в Новой Голландии — Хаяо Миядзаки: «Принцесса Мононоке» (16 июля), «Рыбка Поньо на утесе» (17 июля) и «Унесенные призраками» (18 июля). Далее зрителей ждет киноклассика Джармуша: «Более странно, чем в раю», «Мертвец» и «Выживут только любовники».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о других кинотеатрах под открытым небом, работающих в Петербурге летом 2024 года.

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