Новая Голландия прощается с белыми ночами и открывает летний кинотеатр

В «Новой Голландии» с 16 июля начнет работу бесплатный кинотеатр под открытым небом. Показы будут проходить по вторникам, средам и четвергам. Об этом 9 июля сообщили в администрации культурной урбанизации.



Сеансы будут начинаться в 19.30. В случае дождя показы могут переносить. Следить за расписанием можно будет на отдельной странице официального сайта. Организаторы предупреждают, что парковых стульев может на всех не хватить, и стоит заранее подумать о пледах, на которых можно было бы сидеть, и которыми в случае похолодания можно было бы укрываться.

