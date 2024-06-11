Где в Петербурге смотреть кино на свежем воздухе? Гид по летним кинотеатрам

Летние кинотеатры — особое развлечение для Петербурга, где погода редко дает шансы отдохнуть на свежем воздухе, и поэтому от каждой возможности хочется взять как можно больше. Смотреть кино под облаками (или чистым небом), дыша воздухом и/или ароматами вкусной еды или напитков (как это зачастую бывает в таких поп-ап проектах) можно в разных районах города. Рассказываем, где летние кинотеатры разместились в 2024 году.

1. «Севкабель Порт». Первым бесплатный летний кинотеатр под открытым небом на набережной представил онлайн-сервис Okko. Сеансы проходят по пятницам, субботам и воскресеньям. Бронирование открывается за 48 часов до сеанса. Планируется, что кинотеатр проработает до 8 сентября. В ближайшем репертуаре — «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус, «Не буди во мне киллера» и «Прошлые жизни».



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





2. Двор Гостинки. Здесь программой рулит другой онлайн-кинотеатр — KION, и кино показывают преимущественно отечественное, из его репертуара, включая сериалы. Показы идут ежедневно: «Почка», «Кеша должен умереть», «История русских тюрем. Бутырка», «Мира» и прочее.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





3. Приоратский парк в Гатчине. Парковое агентство Ленинградской области возвращает полюбившийся летний фестиваль «Лето. Парк. Кино». У Водонапорной башни показывают шедевры советского и российского кинематографа, сказки и мультфильмы, но и другие мероприятия — концертные и театральные — тоже проводят. Кинопоказы проходят по субботам: 16:00 — детская программа; 18:30 — программа на летней эстраде; 19:00 — вечерний показ. В ближайших планах: «Конек-Горбунок» и «Время первых», «Сестренка» и «А зори здесь тихие», «Чук и Гек. Большое приключение» и «Пацаны». Что характерно, программа расписана сразу до конца лета. Вход свободный.



4. Василеостровский рынок. Здесь бесплатные показы проходят по четвергам и субботам, уже известно расписание до 27 июня, с 19:30. Программой заправляет прокатчик A-one films, а значит, здесь больше авторского кино. В ближайшем репертуаре — «ДНК», «Правда», «Лив ми либерти», «По правилам и без» (все — 18+).



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





5. Винный склад. Уличный кинотеатр во дворике на Петроградской стороне, совмещенный с баром. Смотреть можно бесплатно, сидя на ярусах амфитеатра или на диванах, но если захочется напитков и закусок — они дешевыми не будут. И в непогоду сеансы отменяют (об этом предупреждают заранее в телеграм-канале заведения). Показы более-менее ежедневные, если нет фильма — значит, есть другое мероприятие. Начало в 22:30. В репертуаре — как классика Альмодовара, так и корейские новинки, программу объявляют почти накануне, в ближайшей повестке — «Основной инстинкт».



6. Третье место. Здесь показывают фильмы от компаний «Про:взгляд» и Arthouse. Показы платные, по четвергам, в 23:00, билеты недешевые. В ближайшем расписании — «Трумэн», «Джейн глазами Шарлотты» и премьера — «Отчаянные наследники». Сеансы — в закрытом петербургском дворе, под открытым небом, на деревянных террасах или на песочке у костров.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





7. Особняк Мясникова. Тут только открыли после реставрации двор, и кинопоказы под открытым небом только планируют возобновить, так что придется следить за афишей. Ну а пока есть сериальный клуб и кинопоказы внутри здания. Но по билетам — очень и очень небюджетным и включающим фуршет в дворцовых интерьерах.



8. ЦПКиО. До 31 августа на Елагином острове гостей принимает летнее пространство Art Space&Co. Бесплатный кинотеатр и лекторий под открытым небом от спонсоров открыт в Эстрадном театре ежедневно с 10:00 до 22:00. Расписание — на специальной странице. Показывают, например, фестивального триумфатора — «Гунду» Косаковского, «Принца из рая» Адриана Пауэрса, раскрашенную кошеверовскую «Золушку», «Каспер. Легенда возвращается», «Хоккей навсегда». В общем, разное — и детское (сеанс в 18:00), и взрослое (в 20:00).



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





9. Кинопаркинг. Ну и традиционный всесезонный кинотеатр для просмотра фильмов в автомобиле — на случай плохой погоды и большого желания побыть вне дома. Просмотр платный, за машину. В ближайшей афише — новинки из новинок: «Каскадеры» с Гослингом и «Претенденты» Луки Гуаданьино с Зендеей и Эми Паскаль.

