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    Главный синоптик Петербурга назвал топ-3 жарких периодов лета в истории города

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    5 комментариев

    Сейчас погода в Петербурге комфортная, несмотря на то, что в ряде регионов России наблюдается аномальная жара. Однако так было не всегда. Об этом 9 июля напомнил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

    «Если не рассматривать совсем далекие годы прошлого века 1914-й и 1972-й, то самые жаркие периоды в июле наблюдались в 2010-м и 2021 годах», — написал он.

    В истории Санкт-Петербурга первая половина июля 2021 года выдалась наиболее жаркой, ведь температура в тот период составляла в среднем +25,4 градуса, и остается единственным периодом, когда температура этого летнего месяца перевалила за +25.

    На втором месте в рейтинге палящего солнца находится вторая половина июля 2010 года. Тогда средняя температура была +24,9 градуса. Днем температура воздуха могла достигать экстремальных значений — вплоть до плюс 35,5.

    Первая половина августа тогда выдалась еще более горячей и заслуженно находится на третьем месте. Экстремум достигал 37,1 градуса, а средняя температура была на уровне +24,4.

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    Комментарии 5

    triton197709 Июл 2024 в 22:48
    Сейчас да, вроде дышать есть чем, хотя сегодня днем тоже "полная теплынь"))
    +0−0
    VKuser27909209 Июл 2024 в 22:31
    Вот бы, как сегодня, 365 дней в году минимум. А летом потеплее.
    +0−0
    lachavoje09 Июл 2024 в 22:21
    А сейчас малиновое небо стало по всей высоте, видной их моей форточки! Потрясающе! О" Пока писала этот комент, малиновый цвет практически растаял в небе! И снова наползают серые облака(
    +0−0
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