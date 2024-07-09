Главный синоптик Петербурга назвал топ-3 жарких периодов лета в истории города

Сейчас погода в Петербурге комфортная, несмотря на то, что в ряде регионов России наблюдается аномальная жара. Однако так было не всегда. Об этом 9 июля напомнил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.
«Если не рассматривать совсем далекие годы прошлого века
В истории Санкт-Петербурга первая половина июля 2021 года выдалась наиболее жаркой, ведь температура в тот период составляла в среднем
На втором месте в рейтинге палящего солнца находится вторая половина июля 2010 года. Тогда средняя температура была
Первая половина августа тогда выдалась еще более горячей и заслуженно находится на третьем месте. Экстремум достигал