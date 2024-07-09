Главный синоптик Петербурга назвал топ-3 жарких периодов лета в истории города

Сейчас погода в Петербурге комфортная, несмотря на то, что в ряде регионов России наблюдается аномальная жара. Однако так было не всегда. Об этом 9 июля напомнил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.



«Если не рассматривать совсем далекие годы прошлого века 1914-й и 1972-й , то самые жаркие периоды в июле наблюдались в 2010-м и 2021 годах», — написал он.

