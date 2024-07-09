Суд арестовал подозреваемого в расстреле скейтера в Москве. План убийства он вынашивал 5 лет

Прокуратура Москвы
В Москве избрали меру пресечения фигуранту дела об убийстве мужчины, произошедшем в минувшие выходные. Его также обвиняют в незаконном хранении оружия и покушении на сотрудника полиции. Следователям он признался, что убийство обдумывал несколько лет.
Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Андрея Демина, подозреваемого в убийстве 34-летнего Константина Балишанского на улице Алексея Свиридова 6 июля, сообщает 9 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Мужчину арестовали на 29 суток — до 6 августа.
В суд фигуранта доставили в специальном медицинском кресле. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, пытаясь скрыться, устроил перестрелку с полицией и был ранен. Ему провели операцию, некоторое время подозреваемый пробыл в коме. Мужчине предъявлено обвинение по трем статьям: часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статья 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
В ходе допроса обвиняемый частично признал вину и рассказал следователям, что планировал убить своего знакомого с 2019 года, сообщает СК РФ по Москве. Мотивом была личная неприязнь. Он не менее пяти раз выстрелил в неприятеля из огнестрельного автоматического оружия АКС-74У, от ранений тот скончался на месте. «Фонтанка» рассказывала, что известно о погибшем.
По информации столичной прокуратуры, обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу.