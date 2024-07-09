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    Суд арестовал подозреваемого в расстреле скейтера в Москве. План убийства он вынашивал 5 лет

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    8 комментариев

    Прокуратура Москвы

    В Москве избрали меру пресечения фигуранту дела об убийстве мужчины, произошедшем в минувшие выходные. Его также обвиняют в незаконном хранении оружия и покушении на сотрудника полиции. Следователям он признался, что убийство обдумывал несколько лет.

    Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Андрея Демина, подозреваемого в убийстве 34-летнего Константина Балишанского на улице Алексея Свиридова 6 июля, сообщает 9 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Мужчину арестовали на 29 суток — до 6 августа.

    Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
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    В суд фигуранта доставили в специальном медицинском кресле. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, пытаясь скрыться, устроил перестрелку с полицией и был ранен. Ему провели операцию, некоторое время подозреваемый пробыл в коме. Мужчине предъявлено обвинение по трем статьям: часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статья 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

    В ходе допроса обвиняемый частично признал вину и рассказал следователям, что планировал убить своего знакомого с 2019 года, сообщает СК РФ по Москве. Мотивом была личная неприязнь. Он не менее пяти раз выстрелил в неприятеля из огнестрельного автоматического оружия АКС-74У, от ранений тот скончался на месте. «Фонтанка» рассказывала, что известно о погибшем.

    По информации столичной прокуратуры, обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

    Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

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    Комментарии 8

    AndrewBarsik09 Июл 2024 в 17:04
    Лучше бы помирились и все втроём (вместе с сэром АКСУ) пошли бы бороться со злом и восстанавливать законность и справедливость. Например, могли бы защитить от кровавых палачей девушек Женю и Свету.
    +1−1
    Дондигидон09 Июл 2024 в 16:03
    Тупенький какой злодей, за 5 лет можно составить идеальный план.
    +1−0
    Tatar09 Июл 2024 в 15:58
    Главный вопрос- где он взял АКС-74У.
    +4−1
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