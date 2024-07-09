Свыше 3 тысяч грузовиков ожидают проезда через российско-грузинскую границу

Более 3 тысяч грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу. Очереди из транспорта образуются с российской стороны в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Об этом во вторник, 9 июля , сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.



По данным сайта, во вторник к 12:00 в электронной очереди на проезд через «Верхний Ларс» зарегистрировалось 3212 большегрузов . Движение грузовиков затруднило скопление легкового и пассажирского транспорта, образовавшееся из-за возросшего туристического потока в Грузию.

