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    Свыше 3 тысяч грузовиков ожидают проезда через российско-грузинскую границу

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    2 комментария

    Более 3 тысяч грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу. Очереди из транспорта образуются с российской стороны в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Об этом во вторник, 9 июля, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.

    По данным сайта, во вторник к 12:00 в электронной очереди на проезд через «Верхний Ларс» зарегистрировалось 3212 большегрузов. Движение грузовиков затруднило скопление легкового и пассажирского транспорта, образовавшееся из-за возросшего туристического потока в Грузию.

    «В этом году, так же как и в другие годы, большой поток туристов наблюдается в сторону соседнего государства — Грузии. Как следствие, образуются большие очереди из легковых автомобилей, следующих транзитом через Северную Осетию к российско-грузинской государственной границе. В настоящее время в республике в районе контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» скопилось значительное количество автомобилей, создающих заторы и затрудняющих движение на дороге», — объясняют в центре.

    При этом в начале июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал о введении режима повышенной готовности из-за скопления транзитного транспорта на государственной границе. Причиной стала установившаяся жаркая погода, в условиях которой необходимо было организовать транспортные потоки так, чтобы не допустить очередей перед границей государств.

    «Поставил задачу профильным ведомствам заполнить действующие специализированные стоянки и ограничить въезд большегрузов на территорию республики до освобождения мест на предусмотренных для них стоянках», — заявил Сергей Меняйло.

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    Верхний Ларс
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    Комментарии 2

    Кот Ученый09 Июл 2024 в 14:31
    Философских самокатов не видно там?))
    +0−0
    11111111111111809 Июл 2024 в 13:27
    И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? — я спрашиваю. (С)
    +0−0
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