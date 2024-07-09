Свыше 3 тысяч грузовиков ожидают проезда через российско-грузинскую границу

Более 3 тысяч грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу. Очереди из транспорта образуются с российской стороны в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Об этом во вторник,
По данным сайта, во вторник к 12:00 в электронной очереди на проезд через «Верхний Ларс» зарегистрировалось
«В этом году, так же как и в другие годы, большой поток туристов наблюдается в сторону соседнего государства — Грузии. Как следствие, образуются большие очереди из легковых автомобилей, следующих транзитом через Северную Осетию к российско-грузинской государственной границе. В настоящее время в республике в районе контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» скопилось значительное количество автомобилей, создающих заторы и затрудняющих движение на дороге», — объясняют в центре.
При этом в начале июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал о введении режима повышенной готовности из-за скопления транзитного транспорта на государственной границе. Причиной стала установившаяся жаркая погода, в условиях которой необходимо было организовать транспортные потоки так, чтобы не допустить очередей перед границей государств.
«Поставил задачу профильным ведомствам заполнить действующие специализированные стоянки и ограничить въезд большегрузов на территорию республики до освобождения мест на предусмотренных для них стоянках», — заявил Сергей Меняйло.