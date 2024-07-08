Петербуржцы смогут пообщаться с олимпийскими чемпионами на выставке «Мой Петербург»

Олимпийские чемпионы и чемпионы мира из Петербурга станут гостями Дня спорта в рамках выставки «Мой Петербург» в историческом парке «Россия — моя история».

В 16:15 начнется круглый стол «История чемпионов» с участием Татьяны Казанкиной (легкая атлетика), Дмитрия Васильева (биатлон), Оксаны Казаковой (фигурное катание), Натальи Воробьевой (борьба) и чемпиона мира по самбо Дениса Гольцова. С ними можно будет пообщаться, сфотографироваться и взять автограф.

В течение дня будут чествовать спортивные династии и семьи. Запланированы показательные выступления воспитанников спортивных школ.