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    Петербуржцы смогут пообщаться с олимпийскими чемпионами на выставке «Мой Петербург»

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    1 комментарий

    Олимпийские чемпионы и чемпионы мира из Петербурга станут гостями Дня спорта в рамках выставки «Мой Петербург» в историческом парке «Россия — моя история».

    В 16:15 начнется круглый стол «История чемпионов» с участием Татьяны Казанкиной (легкая атлетика), Дмитрия Васильева (биатлон), Оксаны Казаковой (фигурное катание), Натальи Воробьевой (борьба) и чемпиона мира по самбо Дениса Гольцова. С ними можно будет пообщаться, сфотографироваться и взять автограф.

    В течение дня будут чествовать спортивные династии и семьи. Запланированы показательные выступления воспитанников спортивных школ.

    Кроме того, с 12:00 до 20:00 при входе в парк все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче норм комплекса ГТО.

    Официальная программа Дня спорта стартует в 14:00. Вход свободный. Исторический парк «Россия — моя история» находится на улице Бассейной, 32, строение 1.

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    Комментарии 1

    y. l. g. 78708 Июл 2024 в 22:59
    О чём? Чем лыжи натирать?
    +0−0
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