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    «Перспективы» поднимают паруса. В Петербурге пройдёт регата в поддержку детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

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    Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы»
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    В Петербурге пройдёт благотворительная регата «Перспективы: приключение для особенных людей». В соревнованиях примут участие два десятка яхт под необычными парусами. Цель гонок: собрать средства на поддержку детей, молодых людей и взрослых с тяжёлой инвалидностью — подопечных петербургской благотворительной организации «Перспективы».

    «Перспективы» уже 27 лет поддерживает детей и взрослых с тяжёлыми нарушениями развития. Специалисты и волонтёры организации помогают детям в Доме-интернате № 4 в Павловске, оказывают поддержку постояльцам ПНИ № 3 в Петергофе, под их опекой семьи, в которых воспитываются дети с различными нарушениями здоровья.

    Предстоящая регата, которая пройдёт 6 июля, обещает быть зрелищной и напряжённой. Яхты стартуют из гавани яхт-клуба «Горская» под парусами, украшенными картинами особых художников арт‑студии «Перспектив», работающей в Психоневрологическом интернате № 3.

    В соревнованиях примут участие более 20 команд. Запланированы две гонки: в акватории Невской губы и с выходом в Финский залив.

    Звёздным участником регаты станет Никита Волков — российский актёр театра и кино, известный широкому зрителю по сериалам «Трудные подростки» и «Постучись в мою дверь». Он будет соревноваться в составе сборной команды под флагом «Перспектив».

    «Все собранные средства будут направлены на помощь нашим подопечным, — говорит Евгения Соколовская, директор по связям с общественностью благотворительной организации «Перспективы». — Очень важно, что команды выйдут под парусами с работами художников нашей арт-студии: это ещё один способ рассказать об их необыкновенных талантах, которые очень часто остаются невидимыми для других. А среди болельщиков будут коллеги участников регаты и ребята из интернатов и квартир сопровождаемого проживания «Перспектив». Таким образом, регата станет настоящим инклюзивным местом, где люди, вне зависимости от своих особенностей, ярко и интересно проводят время и делятся друг с другом радостью».

    Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы»

    «Перспективы» — это партнёрство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» основана в 1996 году в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

    Работа партнёрства ведется по трем направлениям:

    — Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии № 4 г. Павловска (66 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

    — Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате № 3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 140 молодых людей, проживающих на отделениях № 3 и № 10, а также организована работа трех мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студии. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате, к самостоятельной жизни;

    — Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 годах в рамках совместного проекта c АНО «Новые перспективы» открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.

    В 2015 году «Перспективы» открыли первый Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут молодые люди с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала благотворительной организации. Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

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