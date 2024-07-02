«Перспективы» поднимают паруса. В Петербурге пройдёт регата в поддержку детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

В Петербурге пройдёт благотворительная регата «Перспективы: приключение для особенных людей». В соревнованиях примут участие два десятка яхт под необычными парусами. Цель гонок: собрать средства на поддержку детей, молодых людей и взрослых с тяжёлой инвалидностью — подопечных петербургской благотворительной организации «Перспективы».

«Перспективы» уже 27 лет поддерживает детей и взрослых с тяжёлыми нарушениями развития. Специалисты и волонтёры организации помогают детям в Доме-интернате № 4 в Павловске, оказывают поддержку постояльцам ПНИ № 3 в Петергофе, под их опекой семьи, в которых воспитываются дети с различными нарушениями здоровья.

Предстоящая регата, которая пройдёт 6 июля, обещает быть зрелищной и напряжённой. Яхты стартуют из гавани яхт-клуба «Горская» под парусами, украшенными картинами особых художников арт‑студии «Перспектив», работающей в Психоневрологическом интернате № 3.

В соревнованиях примут участие более 20 команд. Запланированы две гонки: в акватории Невской губы и с выходом в Финский залив.



Звёздным участником регаты станет Никита Волков — российский актёр театра и кино, известный широкому зрителю по сериалам «Трудные подростки» и «Постучись в мою дверь». Он будет соревноваться в составе сборной команды под флагом «Перспектив».

