«Перспективы» поднимают паруса. В Петербурге пройдёт регата в поддержку детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

В Петербурге пройдёт благотворительная регата «Перспективы: приключение для особенных людей». В соревнованиях примут участие два десятка яхт под необычными парусами. Цель гонок: собрать средства на поддержку детей, молодых людей и взрослых с тяжёлой инвалидностью — подопечных петербургской благотворительной организации «Перспективы».
«Перспективы» уже 27 лет поддерживает детей и взрослых с тяжёлыми нарушениями развития. Специалисты и волонтёры организации помогают детям в Доме-интернате № 4 в Павловске, оказывают поддержку постояльцам ПНИ № 3 в Петергофе, под их опекой семьи, в которых воспитываются дети с различными нарушениями здоровья.
Предстоящая регата, которая пройдёт 6 июля, обещает быть зрелищной и напряжённой. Яхты стартуют из гавани яхт-клуба «Горская» под парусами, украшенными картинами особых художников арт‑студии «Перспектив», работающей в Психоневрологическом интернате № 3.
В соревнованиях примут участие более 20 команд. Запланированы две гонки: в акватории Невской губы и с выходом в Финский залив.
Звёздным участником регаты станет Никита Волков — российский актёр театра и кино, известный широкому зрителю по сериалам «Трудные подростки» и «Постучись в мою дверь». Он будет соревноваться в составе сборной команды под флагом «Перспектив».
«Все собранные средства будут направлены на помощь нашим подопечным, — говорит Евгения Соколовская, директор по связям с общественностью благотворительной организации «Перспективы». — Очень важно, что команды выйдут под парусами с работами художников нашей арт-студии: это ещё один способ рассказать об их необыкновенных талантах, которые очень часто остаются невидимыми для других. А среди болельщиков будут коллеги участников регаты и ребята из интернатов и квартир сопровождаемого проживания «Перспектив». Таким образом, регата станет настоящим инклюзивным местом, где люди, вне зависимости от своих особенностей, ярко и интересно проводят время и делятся друг с другом радостью».